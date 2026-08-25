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Tierra del Fuego repudió la operación de un buque británico en Ushuaia y cruzó a Nación

El gobierno de Tierra del Fuego repudió que un buque británico opere en el Puerto de Ushuaia. Pidió a Nación que explique bajo qué criterios autorizó la operación.

25 de agosto 2026 · 10:37hs
Tierra del Fuego repudió la operación de un buque británico en Ushuaia y cruzó a Nación

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudió la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia. En un comunicado, el gobierno de Gustavo Melella aclaró que "actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia".

En ese sentido, el gobierno de Tierra del Fuego expresó: "Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial".

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Y agregó: "La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales".

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

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Para el gobierno de esa provincia, "se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular".

"La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular, ahondó la Provincia.

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El Gobierno de Tierra del Fuego, planteó los siguientes puntos:

-Al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública "bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia".

-Exigió el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideran ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.

-Advirtió que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.

-Convocó a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a "defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica".

Tierra del Fuego buque británico
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