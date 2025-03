Santiago Caputo fue denunciado por amenazar a Facundo Manes

Santiago Caputo Facundo Manes (1).mp4

Cerca del final del discurso del mandatario, el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) comenzó a levantar y señalar la Constitución Nacional, mientras le pedía a Milei que diera respuestas por el el escándalo de la estafa internacional de la criptomoneda $LIBRA y por la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. “Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada", le espetó el presidente.

Santiago Caputo Facundo Manes (2).mp4

Luego, se observó cómo el integrante de la UCR mantuvo un breve intercambio desde su banca con Caputo que le gritaba desde uno de los palcos. El momento registrado por la cámara de vigilancia es posterior a esa escena, cuando ambos se cruzaron frente a la Sala de Periodistas de la Cámara de Diputados y donde, según había relatado Manes, fue amenazado por Caputo y recibió "dos piñas" de parte de un allegado al asesor. En la grabación, a la que accedió el medio Clarín, el cruce entre ambos en ese lugar duró menos de un minuto. Con la toma panorámica se ve como Caputo, luego de bajar las escaleras, encara a Manes para interceptarlo e increparlo, pero no se percibiría ninguna trompada, más allá de las dos palmadas en el pecho, una palmada en el rostro y un empujón que le da el influencer Fijap con el hombro al referente radical antes de retirarse.

Santiago Caputo Facundo Manes amenazas denuncia 2.jpg

"Fue alguien del entorno de Caputo, el que vino con Caputo me pegó. Si a un diputado de la Nación le pegan en la Cámara de Diputados es un vandalismo total", declaró posteriormente Manes ante la prensa, ya que la discusión se produjo en medio de varios funcionarios, invitados y periodistas que estaban presente y que, con el correr de las horas, permitieron a reconstruir lo que pasó.

En otro video que no fue difundido porque se reservó para ser presentado ante la Justicia, el neurocirujano le dice al asesor de Milei, “vos no me conocés a mí, pero yo te conozco a vos”, a lo que Caputo le responde: “Vos me vas a conocer a mí”. Antes de irse caminando rodeado de otros colaborados, se escucha como Manes le dice, "¿Por qué me amenazas?"

Santiago Caputo Facundo Manes amenazas denuncia 1.jpg

El domingo, el presidente del bloque de diputados Democracia para Siempre, Pablo Juliano, denunció formalmente al integrante del "Triángulo de Hierro" de Milei por "violencia y amenazas" contra Facundo Manes, que posteriormente afirmó que no es "al primero al que patotean" y sostuvo que es una metodología muy frecuente dentro del entorno del fundador de La Libertad Avanza (LLA).