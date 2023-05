Salta: en todos los departamentos ratificaron a Sáenz en la gobernación

Elecciones 2023 Salta Gobernador Gustavo Sáenz.jpg

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz consiguió el domingo pasado su reelección en la gobernación de Salta con un cómodo triunfo en el que obtuvo más el 47,52 por ciento de los votos, según se confirmó tras un veloz escrutinio provisorio en el que en menos de dos horas se habían contado los sufragios emitidos en el 99,94 de las mesas habilitadas.

Sáenz (Alianza Gustavo Gobernador) consiguió 47,52 por ciento, mientras el postulante de Juntos por el Cambio Miguel Nanni obtuvo obtuvo el 17.26 por ciento. En tercer lugar, se ubicó Emiliano Estrada (Frente Avancemos) con el 16,17 por ciento.

Cabe destacar que en los 23 departamentos de la provincia, ratificaron a Sáenz en la gobernación. Y si se profundiza el análisis en los municipios, solo 3 de los 60 distritos con los que cuenta Salta eligieron a dirigentes de la oposición como intendentes. Son los casos de Tartagal donde por una diferencia de 144 votos el frente Avancemos se quedó con la intendencia; Aguas Blancas, donde ganó el frente Salta Avanza con Vos; y Colonia Santa Rosa, que será gestionada por el Partido de la Victoria.

En tanto, en el Senado de la provincia, donde se renovaban 11 bancas, todas fueron para el oficialismo. Mientras tanto, en la Cámara baja, de las 30 bancas que se ponían en juego, 26 fueron para el “Saencismo”.

En la Capital, la ciudad en la que viven más de la mitad de los salteños, la elección fue clave. El intendente electo, Emiliano Durand,encabezó uno de los frentes oficialistas, con el 37%. Y el Concejo Deliberante capitalino contará con 15 ediles -de 21- que pertenecen al equipo del gobernador Sáenz.

Confirmado su amplio triunfo, desde el Hotel Alejandro I, de la capital salteña, Sáenz agradeció al pueblo de Salta por acompañar su gestión como mandatario, llamó a la unidad nacional y pidió a los dirigentes que “dejen de echarse la culpa unos a otros y busquen una solución para la gente”.

“Se construye desde el amor”, dijo Sáenz, quien señaló que el pueblo de la provincia “hoy se cobijó en el poncho salteño, que nos abriga desde que nació la Patria”.

"Gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible que podamos seguir cumpliendo los sueños de muchos salteños", expresó Sáenz, quien recordó que "tres años y medio atrás llegábamos con muchos proyectos y nos sorprendieron realidades dolorosas".

En este sentido, según publicó Télam, agregó que "no nos quedamos quietos, seguimos trabajando en este gran frente que se inició en 2015, con dirigentes de mucha valía, de diferentes signos políticos".

"Que esto sirva para que a nivel nacional vean que se puede opinar distinto, para que terminemos de una vez por todas con esa lógica de amigos-enemigos, y que busquemos los puentes que nos unen, que son las necesidades de la gente", sostuvo el gobernador.

Luego, acotó que "por eso, diez gobernadores de distintos signos políticos decidimos trabajar en conjunto, para terminar con las asimetrías e injusticias que existen desde que nació la Patria con este norte olvidado", porque "primero está la Patria".

"La vida nos enseña que no se gana y se pierde, sino que se aprende de los triunfos y de las derrotas", dijo, y afirmó: "Me llevo el amor de ese pueblo, que hoy ratifica mi trabajo, mi esfuerzo, mi compromiso y el de todo el equipo que me acompaña".

Sáenz comentó que "hemos tenido una campaña con noticias falsas, injurias, calumnias, pero no nos importa, porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos" y resaltó: "No hay líderes mesiánicos, ni hombres y mujeres que se las saben todas, que tienen la verdad absoluta".

Por ello, llamó a "la unidad nacional", en consonancia con "un pedido que hizo hace poco Esteban Bullrich, que viene peleando por su vida, pero que quiere un futuro mejor para sus hijos y sus nietos".

A esos 5 o 6 dirigentes, siéntense en una mesa y hagan algo por el pueblo y por la Patria. Dejen de pelear por el cargo, por mantener una cuota de poder", enfatizó el mandatario salteño, quien agradeció a "todos los que participaron de esta gran elección, porque así se nutre y crece la democracia".

Finalmente, instó a seguir trabajando en Salta, "poniendo el corazón por sobre todas las cosas, con humildad, con grandeza y humanidad".