Ricardo López Murphy confirmó el fallecimiento de su hija

Embed Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 25, 2024

López Murphy siempre fue reacio a hablar de su vida privada en el ámbito público. No obstante, a finales de 2022, habló brevemente del tema en una entrevista con el periodista Luis Novaresio. En el reportaje, el legislador relató que transitaba una compleja situación ya que debía balancear su tarea parlamentaria con la enfermedad de su hija. "Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy a abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato de que seamos una esponja, no un erizo", señaló en su momento.

En aquel momento, sobre la enfermedad de su hija, dijo: "Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol". No obstante, no trascendió el tipo de enfermedad que padecía, pero sí se supo que se encontraba internada en Estados Unidos, haciendo un tratamiento.