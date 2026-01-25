Uno Entre Rios | El País | reformas

Reformas, Senado y negociación con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

El gobierno activará en febrero una estrategia legislativa para aprobar sus reformas. Envía el acuerdo Mercosur–UE al Senado y negocia apoyos de gobernadores.

25 de enero 2026 · 09:45hs
Reformas, Senado y negociación con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

El Gobierno nacional pondrá en marcha esta semana la maquinaria legislativa con el objetivo de asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la hoja de ruta oficialista es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional. Es "altamente probable" que el Ejecutivo decida enviar el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados.

Esta definición se terminará de pulir este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio de las sesiones el próximo 2 de febrero.

Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales, según datos del Indec. 

Indec: Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales

Enojo. Realmente esperábamos la cooperación de los medios, expresó el abogado.

Abogado de la familia de Jeremías Monzón: "El daño que le hicieron a esa mamá es increíble"

LEER MÁS: Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

El calendario de votación y la negociación con gobernadores

En la Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto del Senado la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar la sanción en Diputados el día 19. En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para "blindar" los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la gestión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Senado Presupuesto 2026 inocencia fiscal

Sin embargo, el frente fiscal sigue abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores "dialoguistas" —tras los encuentros con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios. El Gobierno presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas.

Ratificación unilateral del acuerdo con la UE

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del entendimiento birregional, la administración de Javier Milei mantiene la postura de avanzar sin esperar a Bruselas. "Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa", afirman en los pasillos de Casa de Gobierno, con el objetivo de convertir a la Argentina en el primer país en validar internamente el tratado.

La estrategia legislativa busca replicar el esquema del Presupuesto 2026: centralizar el diálogo en la mesa política para evitar "arreglos paralelos", delegando el poroteo fino en Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).

reformas Gobierno febrero gobernadores
Noticias relacionadas
Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón.

Murió Valentín, el bebé de Corrientes que esperaba un trasplante de corazón

Argentina alcanzó en 2025 récord de exportaciones agroindustriales en toneladas

Argentina alcanzó en 2025 récord de exportaciones agroindustriales en toneladas

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, símbolo de la libertad de prensa.

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, símbolo de la libertad de prensa

Afirman que los homicidios dolosos bajaron un 17% entre 2023 y 2025

Afirman que los homicidios dolosos bajaron un 17% entre 2023 y 2025

Ver comentarios

Lo último

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Ultimo Momento
El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Policiales
Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Difunden identikit hecho a mano del presunto autor de un robo de $20 millones en Victoria

Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas

Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Ovación
Boca inicia el Torneo Apertura ante el difícil Deportivo Riestra

Boca inicia el Torneo Apertura ante el difícil Deportivo Riestra

El TC Mouras abre el telón nacional

El TC Mouras abre el telón nacional

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

La provincia
La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Jorge Satto fue designado titular del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Alerta por altas temperaturas y máximas de hasta 36 grados en Entre Ríos

Estiman que para octubre las rutas 12 y 14 volverán a su estado normal

Estiman que para octubre las rutas 12 y 14 volverán a su estado normal

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Colello le pidió al exgobernador Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas

Dejanos tu comentario