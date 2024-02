Recortes a las provincias: gobernadores analizan medidas

Embed Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, el martes los gobernadores de la región patagónica irán de forma presencial al Senado con el objetivo de buscar el apoyo de los bloques opositores en medio del recorte de los fondos de la Casa Rosada a las provincias. Cabe recordar que el freno de la obra pública, en el envío de partidas discrecionales, la eliminación del fondo compensador al transporte del interior, además del recorte de partidas para la educación, escalaron el viernes a la cancelación de 13.800 millones de pesos en concepto de coparticipación a Chubut.

Asimismo, los gobernadores anunciarían este martes medidas a adoptar en reclamo de estas decisiones del gobierno nacional, incluyendo la suspensión de la extracción y/o suministro de gas y petróleo en caso de no haber una respuesta del gobierno que aduce haber cobrado una deuda de la provincia con Nación. Estas medidas de fuerza serían anunciadas en una conferencia de prensa conjunta para sostener a Ignacio Torres, quien recibió el respaldo de caso todos los mandatarios del país tras amenazas con el corte del suministro de combustible por la caída de la coparticipación cuando, además, continuaron los fuertes cruces del gobierno nacional.

Cruce entre gobernadores y Javier Milei

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", apuntó el gobernador chubutense a Javier Milei. El viernes por la noche el gobernador entrerriano manifestó su apoyo públicamente y manifestó: "Los gobernadores de Juntos por el Cambio manifestamos nuestro total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincia no afecta a los gobernadores, sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país".

Finalmente, Torres afirmó: "Presidente, quiero decirle que a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mí me eligieron para defender los intereses de mi provincia y así lo voy a hacer".