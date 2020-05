Ramón Carrillo es la otra cara del nuevo billete en Argentina

El billete de $5000, con los rostros de Ramón Carrillo y Cecilia Grierson, finalmente será una realidad . A pesar que Alberto Fernández lo desestimó, La Nación a través de actas reservadas del Banco Central (BCRA) comprobó que ya se compraron el papel y las tintas. Además, el diseño ya está pensado y uno de los rostros que aparecerá será el de Carrillo, padre del sanitarismo en la Argentina.

¿Quién fue Ramón Carrillo?

Ramón Carrillo nació en Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906. Fue un estudiante destacado en todos los niveles y, en 1929 se recibió con medalla de oro de la carrera de Medicina. Él fue un destacado neurólogo y neurocirujano , que se abocó a trabajar en la salud pública de la Argentina, y que tenía la convicción de que la medicina debía orientarse "no hacia los factores directos de la enfermedad -los gérmenes microbianos- sino hacia los indirectos", es decir, hacia el contexto y los hábitos de vida de las personas .

Carrillo fue designado a cargo de la Secretaría de Salud Pública en 1946 por Juan Domingo Perón . El organismo, luego fue elevado al rango de Ministerio, por lo que Carrillo se convirtió en el primer ministro de Salud de la Argentina . Durante toda su gestión, que duró ocho años, construyó 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas.

Además, fue el encargado de liderar el proyecto del tren sanitario que recorría el país durante cuatro meses al año. La función de este tren era hacer análisis clínicos y radiografías, ofrecer asistencia médica y odontológica en distintos lugares del país a donde no llegaba la atención médica de algunas especialidades o donde no había aparatos de alta complejidad. También creó la Empresa de Medicamentos del Estado Argentino (Emesta) , la primera fábrica nacional de medicamentos que tenía el fin de abastecer de remedios al país por un bajo costo.

Frases de Ramón Carrillo

"La mala vivienda, la alimentación inadecuada y los salarios bajos tienen tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo, que la constelación más virulenta de agentes biológicos."

"De nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados."

"Saber que siempre hay alguien más desgraciado que uno, más necesitado de una sonrisa y de un gesto cordial o de una ayuda."

"El hombre de hoy ha hecho sus esclavos a la electricidad y a la fuerza nuclear y será pronto el empresario de las fuerzas del mar y del sol. Estamos frente a un poder catastrófico que puede ser peligroso para el hombre mismo. La civilización vuela en aviones y cohetes, mientras que la cultura recorre todavía a pie los caminos del mundo. El hombre actual ha perdido la buena costumbre de la reflexión y la meditación. Llegará a la luna antes de haber extirpado de sí mismo algunos resabios bárbaros que lo empujan a la guerra y a la destrucción. A la destrucción de su propia obra. ¡Tremenda y trágica paradoja!"

"En una sociedad no deben ni pueden existir clases sociales definidas por índices económicos. El hombre no es un ser económico. Lo económico hace en él a su necesidad, no a su dignidad."

"Nuestras verdades no deben ser dichas a los demás sino en lenguaje metafórico o parabólico, porque a la verdad desnuda no la comprende nadie o la entienden mal y se volverá contra nosotros."

"Los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría."

"No puede haber política sanitaria sin política social".