La empresa de neumáticos Fate cierra tras 80 años y despide a 920 trabajadores

La empresa argentina Fate, con 80 años de historia, anunció el cierre definitivo de su planta, despedirá a sus 920 empleados e indemnizará a todo su personal.

18 de febrero 2026 · 08:53hs
La histórica empresa argentina Fate, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de 80 años de trayectoria, anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La compañía despedirá a sus 920 empleados, liquidará sus operaciones y clausurará su planta industrial ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando. Se trata de un cierre total y no de un concurso de acreedores, y se abonarán las indemnizaciones correspondientes a trabajadores, proveedores y acreedores.

La decisión se produce en un contexto de fuerte crisis para la industria local, afectada por la apertura económica y el ingreso masivo de productos importados, especialmente neumáticos provenientes de China. Según consignó Infobae, la empresa arrastraba pérdidas desde hacía tres décadas, pero la creciente competencia externa agravó de manera decisiva su situación financiera. Ya en 2019 la firma había recurrido a un proceso preventivo para reordenar sus cuentas.

Comunicado oficial

En un comunicado oficial, el Directorio señaló que los cambios en las condiciones del mercado obligan a replantear el enfoque hacia el futuro, aunque destacó la vocación industrial que caracterizó a la empresa desde su fundación en 1940. Resaltaron su liderazgo tecnológico, su rol pionero en la producción de neumáticos radiales y su presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina. Asimismo, confirmaron que los trabajadores serán indemnizados conforme a la legislación vigente.

El cierre marca un momento de fuerte impacto simbólico para el sector productivo nacional. Fate fue fundada por Leiser Madanes, inmigrante polaco que inició su actividad comercial a comienzos del siglo XX, y hoy el grupo es encabezado por Javier Madanes Quintanilla, cuyo patrimonio fue estimado por Forbes Argentina en 2024 en alrededor de 1.500 millones de dólares.

