Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

Dos mujeres fueron detenidas en Concordia tras publicarse en redes sociales portando armas. También incautaron dinero y estupefacientes.

11 de noviembre 2025 · 19:09hs
Las mujeres detenidas se hacían observar en las redes sociales y despertó la sospecha de los investigadores.

Las mujeres detenidas se hacían observar en las redes sociales y despertó la sospecha de los investigadores.

Dos mujeres fueron detenidas este martes por la mañana en Concordia, tras el secuestro de drogas, dinero en efectivo y armas de fuego. Según se informó desde la Jefatura de Policía local, a raíz de la constatación por parte de los uniformados de la publicación de fotos en una red social de individuos portando armas de fuego, y la información del hecho a Fiscalía, se solicitó allanamiento al Juzgado de Garantías local.

En horas de la mañana de este martes, aproximadamente a las 8.15, se ejecutó la orden emitida por el Juzgado de Garantías, logrando practicar el secuestro de un revólver calibre 32; nueve cartuchos calibre 32, tres cartuchos calibre 22, quince envoltorios de nylon con marihuana; dos envoltorios de nylon con cocaína, tres tijeras; un plato con restos de cocaína; un dosificador más la suma de 350.000 pesos.

En el accionar, según se detalló, tomó intervención la División de Policía Científica y División Drogas Peligrosas. Por disposición del fiscal Dr. Tscherning, se practicó la aprehensión de dos mujeres por el supuesto delito de "tenencia ilegal de arma de fuego" y "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

