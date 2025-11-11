Uno Entre Rios | Ovación | Supercross

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

La paranaense de 8 años que fue invitada para participar el fin de semana del Mundial de Supercross (WSX), que tuvo lugar en el autódromo de Buenos Aires.

11 de noviembre 2025 · 19:40hs
Joaquina arriba de la moto de Supercross.

Sebastián Benítez / UNO

Joaquina arriba de la moto de Supercross.

El deporte y la familia muchas veces se entrelazan para escribir historias llenas de pasión, esfuerzo y amor. En Paraná, esa combinación se vive en el hogar de los Truffer, donde los motores rugen desde siempre y donde una pequeña de apenas 8 años, Joaquina Truffer, ya demuestra que el amor por las motos puede comenzar desde muy temprano.

padres
Joaquina junto a los padres.

Joaquina junto a los padres.

En el Mundial de Supercross

El pasado fin de semana, Joaquina fue una de las invitadas especiales al Mundial de Supercross (WSX), que tuvo lugar en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Allí, la pequeña paranaense participó en la categoría Mini Kids (hasta 50cc), compartiendo pista con otros chicos y chicas de su edad, en una experiencia que, más allá de los resultados, quedará marcada en su corazón.

“Fue muy lindo. A mí no me importa cómo habré salido o cualquier cosa, porque a mí me gusta ir y disfrutarlo”, contó Joaquina en diálogo con UNO. “Me pareció una experiencia muy linda y me gustó disfrutarla. Formé parte de la categoría Mini Kids hasta 50 centímetros cúbicos”, agregó con una sonrisa.

El vínculo de Joaquina con las motos nació naturalmente, casi como una extensión de la vida familiar. Su padre, Gonzalo Truffer, relató que en casa “siempre hubo algo relacionado con los fierros”.

“La verdad somos una familia bastante fierrera, siempre relacionados a los kartings o las motos. En el taller siempre hay algo dando vueltas. Y ella, desde muy chiquita, nos veía, nos acompañaba… Tenía un cuatri, pero un día quiso probar una moto y ya no se bajó más”, contó.

“Se subió a la moto y salió andando. Al principio era una moto de paseo, después pidió una de carrera, una KTM de cross. Ahí ya empezó algo más técnico. Empezó a entrenar con Mateo Bearsi, que la guía y nos ayuda también a acompañarla como familia”, explicó Gonzalo.

El evento en Buenos Aires no fue una competencia más. Fue la primera vez que el Mundial de Supercross llegó a Argentina, reuniendo a los mejores pilotos del mundo. En ese marco, las marcas KTM y Cobra organizaron un desafío especial para los más pequeños, invitando a ocho pilotos por cada marca. Joaquina fue una de las seleccionadas por KTM, un reconocimiento enorme para una niña que recién comienza a recorrer el camino del motocross competitivo.

“Lo importante era estar entre sus ídolos, ver cómo se vive un evento mundial, todo lo que conlleva estar entre los mejores del mundo. Más allá de los resultados, vivir la experiencia”, expresó su padre con orgullo.

Como toda historia deportiva, detrás del entusiasmo hay también sacrificio. La familia Truffer realiza un gran esfuerzo para que Joaquina pueda participar en las competencias. “Por ahora no contamos con sponsor ni apoyo, pero la idea es trabajar en eso para que el año que viene pueda correr el campeonato cordobés de motocross”, explicó Gonzalo. “Este año solo pudimos llevarla a dos fechas de ocho, pero ella ya está a ese nivel competitivo y le haría muy bien completar todo el campeonato”, agregó.

Joaquina, mientras tanto, tiene las ideas claras. “Me gustaría ser campeona argentina y seguir creciendo en el deporte”, dice con la determinación que solo los verdaderos apasionados transmiten.

Entre herramientas, motos y el apoyo incondicional de su familia, Joaquina Truffer acelera hacia sus sueños con la naturalidad de quien disfruta lo que hace. Su historia es una muestra más de cómo el amor, la constancia y el acompañamiento familiar pueden encender motores que no se apagan.

Porque, más allá de los resultados o los podios, hay algo que ya ganó: la experiencia de vivir su pasión sobre dos ruedas. La pequeña paranaense formó parte de la categoría Mini Kids, donde enfrentó o se midió a otros pilotos de su misma edad. La paranaense buscará seguir creciendo en el deporte motor junto al apoyo de toda su familia. Que entiende del esfuerzo de llevar adelante una actividad con esfuerzo propio. Por eso la idea de sus padres es contar con apoyo de sponsor para seguir creciendo en las motos.

Supercross Joaquina Mundial Buenos Aires
