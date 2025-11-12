Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

El Gobernador del Distrito 4945, Leonel Delgado Rossi, estuvo en Paraná y visitó la Redacción de Diario UNO.

El Rotary Club Paraná Plaza recibió este martes la visita oficial del gobernador del Distrito 4945 de Rotary Internacional, Leonel Delgado Rossi, oriundo de Paysandú, Uruguay. La actividad se enmarcó dentro del recorrido que el mandatario rotario realiza por los 85 clubes que integran el distrito, que abarca Entre Ríos, Santa Fe y la costa occidental de la República Oriental del Uruguay.

La presidenta del Rotary Club Paraná Plaza, Sandra Leiva , destacó la importancia de la jornada: “Estamos muy felices de recibirlo. Viene a conocer los proyectos que estamos impulsando y a acompañar a los socios en este período tan activo”, señaló a UNO .

Actualmente, el club cuenta con 22 socios, y durante la cena de agasajo que se realizó anoche, se sumaron dos nuevos integrantes, reafirmando el compromiso de crecimiento y servicio de la institución.

Entre las acciones que lleva adelante el club, Leiva remarcó una iniciativa central: “Iniciamos una campaña para la compra de un láser y un electroencefalógrafo para el Hospital de Niños San Roque. Nuestro objetivo es dotar al área de Neonatología de estos equipamientos tan necesarios para la salud de los bebés”.

La presidenta destacó que este tipo de proyectos encarna la esencia del espíritu rotario: servicio, compromiso comunitario y trabajo en equipo, valores que, según aseguró, siguen vigentes a lo largo de los más de 120 años de historia de la organización.

En este marco, Delgado Rossi subrayó que su visita oficial a Paraná tiene un valor especial: “Más allá de conocer los lugares de la ciudad, lo importante es este espacio donde los clubes pueden visibilizar los trabajos que hacen. Rotary es acción, no sólo reuniones o cenas. Es estar cerca de la comunidad y mostrar con hechos el compromiso solidario”, sostuvo.

El Gobernador, que asumió el cargo el pasado 1° de julio, se encuentra en la etapa final de su recorrido por los clubes del Distrito, y explicó: “Comencé las visitas oficiales el 16 de julio y me quedan sólo 10 para completar esta primera etapa. Después seguimos trabajando junto al equipo distrital, porque somos un equipo que brinda herramientas para que los clubes puedan seguir desarrollando sus proyectos”, explicó a UNO.

“Unidos para hacer el bien”

El lema que guía el actual período rotario –elegido por el presidente de Rotary Internacional, el italiano Francesco Arezzo– es “Unidos para hacer el bien”. Al respecto, Delgado Rossi valoró: “El mensaje es claro: trabajar juntos, socios, clubes y distritos, con un mismo propósito. Más allá de las diferencias culturales, la esencia es el servicio y el compañerismo”.

A su vez, recordó que Rotary está en constante evolución, adaptándose a los tiempos sin perder su identidad: “Tenemos casi 121 años de historia, pero también una mirada actual. Hoy buscamos clubes más abiertos, participativos y visibles. Antes los proyectos existían, pero quedaban puertas adentro. Ahora queremos que la comunidad vea y valore lo que hacemos, que entienda que Rotary es acción y compromiso”, subrayó.

Distrito binacional

El Distrito 4945 es uno de los dos distritos binacionales existentes en la región, integrando clubes de Argentina y Uruguay. Para Delgado Rossi, esa particularidad representa una fuente de riqueza cultural y humana. “Las culturas argentina y uruguaya son muy similares, pero cada encuentro nos deja aprendizajes nuevos. Compartimos experiencias, valores y hasta comidas típicas. Esa diversidad nos une más y fortalece el espíritu de Rotary”, expresó con entusiasmo.

Vocación de servicio

Delgado Rossi integra Rotary desde hace décadas. Comenzó como rotaractiano en 1979, y desde entonces no ha dejado de participar activamente. “Entré a Rotary en 2007, y desde ese momento sigo trabajando. Siempre me interesó especialmente el trabajo con jóvenes, porque son el futuro de nuestros países y también de Rotary. Por eso impulso la formación de clubes Interact y Rotaract, que son el semillero del servicio”, destacó.

En su mensaje final, el gobernador recordó los valores que sostienen al movimiento rotario: “El compañerismo y la amistad son la base de todo. A partir de ellos surgen los proyectos, las alianzas y las ideas que se transforman en acciones concretas para mejorar la vida de otros. Rotary no es sólo una institución, es una manera de vivir el servicio”, subrayó.

La visita de Delgado Rossi a Paraná reafirmó ese espíritu. En tiempos donde el compromiso social es más necesario que nunca, el Rotary Club Paraná Plaza renueva su vocación de servicio “unidos para hacer el bien”, tal como reza el lema que inspira al distrito en este nuevo periodo rotario.

Durante su visita a la capital entrerriana, Leonel Delgado Rossi compartió un encuentro con los socios del club, donde valoró la continuidad y el compromiso de la institución. “Cada club es un eslabón fundamental de esta gran cadena de servicio que es Rotary. Ver el trabajo de Paraná Plaza, su historia y sus proyectos, es un orgullo. La verdadera fuerza de Rotary está en las personas que sostienen día a día la misión de servir”, expresó.

El encuentro permitió reafirmar los valores de compañerismo, servicio y liderazgo que identifican a la organización a nivel mundial.

Al respecto, Clara Jerez, secretaria ejecutiva y socia fundadora del club anfitrión que recibió en esta oportunidad al Gobernador del Distrito 4945, expresó con emoción lo que significa esta instancia para los rotarios: “Soy orgullosamente rotaria. Me emociono cuando hablo de Rotary, sobre todo en estos días tan especiales. Más allá de los proyectos y las obras, lo que nos une es la amistad, que es la base de todo en nuestra organización”.

El club, que funciona desde 2004, tiene una presencia constante en la comunidad. Recientemente, sus integrantes visitaron el servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil San Roque, donde impulsan un proyecto para la adquisición de un láser destinado a mejorar la atención de los recién nacidos. “Siempre se van descubriendo nuevas necesidades y más ganas de trabajar”, agregó Jerez.

Por su parte, Daniel Leiva, quien fue el presidente del club en el período anterior y actualmente es el presidente del Comité de la Fundación Rotaria, explicó la importancia del apoyo económico que se canaliza a través de la Fundación: “Rotary es una organización sin fines de lucro, pero para llevar adelante las obras necesitamos recursos. La Fundación Rotaria nos permite gestionar y administrar los fondos, y gracias a eso hemos podido concretar importantes aportes a instituciones locales”.

Entre los logros recientes, Leiva destacó la entrega de un electroencefalógrafo al Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, y de equipamiento para el servicio de oftalmología del Hospital San Martín, gracias a subvenciones gestionadas por el club y la participación de otras entidades rotarias. “A través de la Fundación, nuestro club ha conseguido mucha ayuda para Paraná, y seguimos trabajando por nuevos proyectos”, señaló.

“El orgullo de ser rotario es algo íntimo, que trasciende fronteras. En cualquier lugar del mundo uno puede encontrarse con un socio y sentir esa misma vocación de servicio”, completó Leiva.

Invitación a sumarse

Por último, mencionó que el club se reúne todos los lunes a las 20.30 en el Centro de Suboficiales del Ejército (CIRSE), en La Rioja y Andrés Pazos), y extendió la invitación a quienes deseen sumarse a las actividades.

“Rotary es acción, amistad y servicio. Invitamos a la comunidad, a los empresarios y a todos los que quieran colaborar con nuestros proyectos, a ser parte de este trabajo colectivo que cambia vidas”, concluyeron los integrantes de Rotary Club Paraná Plaza.