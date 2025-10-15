El referente del Nuevo MAS en Entre Ríos sostuvo que el salario mínimo vital y móvil debe alcanzar esos números en los bolsillos de las personas.

Nahuel Leis Pou es candidato a diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS), fuerza de izquierda que en Entre Ríos se presenta bajo la Lista 13 junto a Manuela Castañeira como referente nacional. Leis Pou define a su espacio como “trabajador y anticapitalista”: afirma que su lista está integrada por personas que viven de su salario, y promueve que un candidato pueda mostrar su recibo de sueldo como prueba de transparencia. Reside en Paraná desde hace cinco años; trabaja como bartender, milita desde 2015 en agrupaciones de izquierda y estudia Profesorado de Lengua y Literatura en la Uuader.

El candidato a diputado nacional visitó la Redacción de UNO y presentó en detalle su plataforma política. Se autodenominó “bartender anticapitalista” para marcar su identidad política y social. Ante una audiencia radial, sostuvo que muchos políticos no conocen lo que es “trabajar mañana y tarde, tener cuatro trabajos y aun así no llegar a fin de mes”. En su discurso, fijó como objetivo central la elevación del salario mínimo vital y móvil a dos millones de pesos, una cifra que considera imprescindible para que el trabajador pueda vivir con dignidad.

“Somos la única lista que puede poner un recibo de sueldo sobre la mesa y mostrar cuánto ganamos”, afirmó. Para financiar esa elevación, Leis Pou planteó medidas de redistribución: imponer mayores impuestos a la pequeña porción empresarial más rica, reasignar recursos del Estado y apoyar a pymes para que puedan afrontar esos salarios. “Cuando se perdonan impuestos a grandes corporaciones mientras las pymes cierran, la crisis la paga el trabajador”, sostuvo.

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Leis Pou explicó que el salario real en Argentina ha caído durante más de una década. Frente a eso, argumenta que un cambio real debe hacerse desde la base, priorizando la vida material de las mayorías. “Unas pocas familias acumulan fortunas mientras los trabajadores vemos cómo el salario pierde valor”. En ese sentido, postuló que el Estado debe intervenir, no como patrón sino como garante de equidad, apoyando a pequeñas y medianas empresas para que puedan sostenerse.

Desde lo personal, Leis Pou relató su recorrido: comenzó como mozo, luego bartender, se formó en coctelería y dictó cursos, siempre convencido de que trabajar dignamente también implica organizarse políticamente. Dijo que su involucramiento formal en la política empezó al ver cómo el ajuste, las reformas laborales y los recortes del gobierno de Macri impactaban en la gente sencilla. “Vimos que era momento de organizarse, de llevar la política al barrio, a la calle, al trabajador común”, expresó.

Sobre su propuesta política, Leis Pou aseguró que la suya es una plataforma de 18 puntos centrada en los trabajadores: salario, trabajo estable, impuestos progresivos, defensa de la vivienda, salud y educación gratuitas, entre otros ejes. “No usamos eslóganes vacíos: construimos con lo que vivimos. Somos los únicos que hablamos de salario porque sabemos lo que es no llegar”, afirmó.

A pocos días de las elecciones, llamó al voto consciente: “Pedimos a cada trabajador, a cada compañera de Entre Ríos que vote para que haya una voz que los represente realmente. No más aristas del poder que ignoran al trabajador que se levanta todos los días”.