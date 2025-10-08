Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 28 ganadores, tres de Entre Ríos.

8 de octubre 2025 · 21:51hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vantes en el sorteo de este miércoles. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vantes en el sorteo de este miércoles. 

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 28 ganadores que se repartirán más de $8.681.551,07 cada uno.

LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 34-12-13-14-40-23. El pozo quedó vacante y se acumulan $1.362.260.466.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó este domingo. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 sorteo este miércoles. 

Quini 6: un ganador en Santa Fe se llevó 650 millones pesos

En tanto que, en el caso de La Segunda, los números que vieron la luz fueron: 15-37-21-42-27-45. El pozo también quedó vacante y para el próximo se sortearán $650.000.000.

En La Revancha aparecieron los siguientes números: 21-25-16-24-45-34. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $2.716.630.380.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 18-13-43-00-25-17. Hubo 28 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $8.681.551,07. Tres de Santa Fe, uno de San Juan, uno de La Rioja, uno de Neuquén, dos de Santiago del Estero, tres de Entre Ríos, uno de Capital Federal, 10 de Buenos Aires, uno de Santa Cruz, cuatro de Córdoba y uno de Misiones.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale Entre Ríos
Noticias relacionadas
En la Cámara de Diputados, la oposición aprobó la ley que restringe el uso de los DNU. 

Diputados: la oposición aprobó la ley que restringe el uso de los DNU

La ruta nacional 14 es una de la que espera ser privatizada. 

El Gobierno nacional recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur

Kristalina Georgieva le pidió a los argentinos que acompañen el ajuste de Javier Milei.

Kristalina Georgieva le pidió a los argentinos que acompañen el ajuste de Javier Milei

Condenaron a Sabag Montiel y Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

Condenaron a Sabag Montiel y a Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

Ultimo Momento
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Policiales
Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Detenidos por contrabando de cargamento de cigarrillos en Concordia

Femicidio de Daiana Mendieta: las pruebas que complican al único detenido

Femicidio de Daiana Mendieta: las pruebas que complican al único detenido

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Murió Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un grande

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

Mundial Sub 20: Argentina brilló y goleó 4-0 a Nigeria para avanzar a cuartos

Está el fixture del Torneo Regional Amateur

Está el fixture del Torneo Regional Amateur

La provincia
La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

Diputados: tiene dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura

Diputados: tiene dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: "Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema"

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Dejanos tu comentario