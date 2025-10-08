Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 28 ganadores, tres de Entre Ríos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 28 ganadores que se repartirán más de $8.681.551,07 cada uno.

En el sorteo Tradicional salieron el 34-12-13-14-40-23. El pozo quedó vacante y se acumulan $1.362.260.466.

En tanto que, en el caso de La Segunda, los números que vieron la luz fueron: 15-37-21-42-27-45. El pozo también quedó vacante y para el próximo se sortearán $650.000.000.

En La Revancha aparecieron los siguientes números: 21-25-16-24-45-34. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $2.716.630.380.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 18-13-43-00-25-17. Hubo 28 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $8.681.551,07. Tres de Santa Fe, uno de San Juan, uno de La Rioja, uno de Neuquén, dos de Santiago del Estero, tres de Entre Ríos, uno de Capital Federal, 10 de Buenos Aires, uno de Santa Cruz, cuatro de Córdoba y uno de Misiones.