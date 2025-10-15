Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

En Concordia, Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero. Ahora será trasladado a Córdoba por el doble femicidio de su ex pareja y ex suegra.

15 de octubre 2025 · 19:23hs
Pablo Laurta se negó a declarar en Concordia. 

Pablo Laurta se negó a declarar en Concordia. 

Pablo Laurta optó por el silencio ante la fiscal Daniela Montangie, quien, tras detallarle los hechos que se le imputan en Entre Ríos, le preguntó si deseaba declarar. Laurta miró a su abogado, el defensor oficial José Luis Legarreta, y respondió con un escueto “no”.

Así concluyó la audiencia de imputación formal contra este ciudadano uruguayo de 39 años, acusado de asesinar en Entre Ríos al chofer Martín Palacio.

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20.

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

Sancionaron al ex director de Emergencias Sanitarias de Concordia por permitir que un empleado cobre sin trabajar por casi una década

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

LEER MÁS: Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio, homicidio y secuestro: "Todo fue por justicia"

El paso de Pablo Laurta por Concordia

Como ocurre con todos los detenidos, Laurta fue sometido a una revisión médica de rutina en la Jefatura Departamental de Concordia. Finalizado ese procedimiento, fue nuevamente cargado en la camioneta que lo había trasladado hasta allí. Esta vez, sin el acompañamiento de las unidades que escoltaron su arribo a la sede policial, fue conducido a una celda en la Comisaría del Menor y la Familia, informó Ahora.

En esa dependencia permanecerá aislado, sin contacto con otros detenidos, y bajo vigilancia permanente hasta que sea trasladado a Córdoba, donde será acusado e indagado por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, de 24 años, y su ex suegra, Mariel Zamudio, de 50.

Antes de ese viaje, Laurta fue imputado por la fiscal Montangie por el delito de homicidio criminis causa, que contempla una única pena: prisión perpetua.

Según el Código Penal, este tipo de homicidio se configura cuando una persona “mata a otra para preparar, facilitar, cometer, ocultar otro delito o para asegurar sus resultados, o para procurar la impunidad de él o de otro”.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que la fiscalía solicitará una medida de coerción ante la jueza de Garantías Gabriela Seró. Una vez finalizado ese trámite, se iniciarán los procedimientos para el traslado del imputado a Córdoba.

Sigue la búsqueda de los restos

Por otra parte, la Policía de Concordia continúa rastrillando campos y arroyos en la zona de Yeruá y buscando las extremidades superiores y la cabeza que le faltan al cuerpo hallado en la tarde del lunes, que podría tratarse del chofer Palacio que había sido contratado por Pablo Laurta para un traslado.

El operativo, con caballos y drones, se realiza en la zona de Yeruá. Hasta el momento sin resultados.

Concordia Pablo Laurta Crimen Remisero
Noticias relacionadas
Pablo Laurta: Todo fue por justicia

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio, homicidio y secuestro: "Todo fue por justicia"

Pablo Laurta será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú a Concordia. 

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Las zapatillas para lanzar y el disco que le robaron al joven atleta de Concordia.

Atleta de Concordia, que va a representar al país, denunció el robo de sus elementos

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Ver comentarios

Lo último

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

Ultimo Momento
Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Policiales
Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Ovación
Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

La provincia
Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Dejanos tu comentario