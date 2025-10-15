Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

La Selección Argentina venció 1 a 0 a los Cafeteros y jugará la gran final de la Copa del Mundo juvenil ante Marruecos el domingo.

Argentina derrotó 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y disputará la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos después de 18 años sin decir presente en la definición de este certamen. Mateo Silvetti marcó la única emoción de un trámite luchado desde lo físico, dentro del cual se registraron ocasiones para ambos equipos, pero la Albiceleste registró la gran actuación de su arquero, Santino Barbi, para mantener su arco en cero y aprovechó su momento para llevarse la eliminatoria en los 90 minutos.

Ahora, el equipo de Diego Placente se medirá al combinado africano en el mismo reducto este domingo desde las 20 (hora argentina), luego de que los marroquíes tuvieron que batallar para barrer a Francia en los penales disputados en Valparaíso. Por otro lado, los Galos se medirán el sábado a partir de las 16 a los colombianos para dirimir el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

La primera mitad se caracterizó por la fricción y el estudio entre dos selecciones que sabían lo que estaba en juego. Colombia insinuó primero con un cabezazo de Joel Canchimbo que exigió a Santino Barbi, arquero argentino que respondió con seguridad durante toda la noche.

Argentina, por su parte, fue ganando terreno con el correr de los minutos. Prestianni y Subiabre empezaron a manejar los hilos ofensivos, mientras que Acuña y Sarco también generaron peligro en el área rival. El equipo albiceleste tuvo su momento más claro en los pies de Mateo Silvetti a los 49 minutos del segundo tiempo, pero su derechazo se fue apenas desviado.

El segundo tiempo comenzó con una Colombia más decidida, obligando a Barbi a lucirse en varias oportunidades, incluida una doble salvada junto a Tobías Ramírez. Sin embargo, la Tricolor se complicó sola: a los 78 minutos, Jhon Rentería fue expulsado tras recibir la segunda amonestación por una infracción en mitad de cancha sobre Dylan Gorosito.

Desde entonces, Argentina tomó el control definitivo del partido. El ingreso de Prestianni en velocidad, junto a la presión alta, generó varias chances claras, incluyendo un doble mano a mano del propio ex Vélez que tapó de forma espectacular el arquero colombiano.

Con el pitazo final y cinco minutos de adición que se hicieron eternos, la Albiceleste celebró un nuevo triunfo que la deposita en la gran final del domingo. Marruecos, que ya había asegurado su lugar en la definición, espera por una Argentina que llega motivada, sólida en defensa y con figuras encendidas.

Minuto a Minuto

¡ADICIONARON CINCO MINUTOS!

84 minutos: Argentina huele sangre

Una mala salida rival terminó con una combinación de toques entre Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco resuelta por este último con un derechazo desviado.

78 MINUTOS: ¡RENTERÍA, EXPULSADO EN COLOMBIA!

El atacante recibió la segunda amonestación tras derribar a Dylan Gorosito en mitad de cancha.

77 MINUTOS: 2X1 DE PRESTIANNI

El ex Vélez forzó dos espectaculares intervenciones del arquero Jordan García en un mismo ataque.

71 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Giancula Prestianni, conducción; Mateo Silvetti, definición. El gambeteador del Benfica aguantó la marca rival, esperó el momento adecuado en el último tercio y le cedió un pase al goleador para su resolución contra Jordan García.

68 minutos: Silvetti volvió a fallar

El compañero de Lionel Messi en Inter Miami encajó un tiro muy elevado en la medialuna tras un centro atrás de Gianluca Prestianni.

63 minutos: revisión y continuidad

Diego Placente utilizó la tarjeta verde para reclamar una pregunta expulsión de Jhon Rentería tras una disputa de pelota con un jugador argentino. El árbitro revisó la acción y mantuvo la amarilla mostrada al atacante de la Tricolor.

57 MINUTOS: ¡BARBI VOLVIÓ A SALVAR A LA ARGENTINA!

En el peor momento del equipo de Placente, el arquero reapareció con un manotazo salvador frente a un testazo de Juan Arizala.

54 MINUTOS: ¡ATAJADÓN DE BARBI Y SALVADA DE TOBÍAS RAMÍREZ!

El arquero de Talleres contuvo a medias un remate en la medialuna y, a continuación, el zaguero de Argentinos Juniors despejó el balón con lo justo antes de que un futbolista de Colombia fusile el arco Albiceleste.

51 minutos: Villalba, a lo Mascherano

El zaguero central llegó con lo justo con una barrida en el área para cortar al rival y mandar la pelota al córner en una acción que recordó el corte de Mascherano ante Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014.

49 minutos: Mateo Silvetti registró la más clara de Argentina

El joven del Inter Miami pisó al área y finalizó el avance con un derechazo que se perdió al lado de un palo.

¡EMPEZÓ LA SEGUNDA PARTE!

42 minutos: Juan Arizala agarró la lanza y llevó peligro al área de Santino Barbi

El lateral izquierdo se desprendió del fondo, llegó al último tercio, enganchó rumbo a la medialuna y ensayó un derechazo desviado.

37 minutos: aceleró Argentina

Un pase al vacío de Subiabre a Sarco terminó con un buscapié despejado a medias por el arquero de Colombia y Valentino Acuña no pudo impactar la pelota en el área chica.

36 minutos: cambio obligado en Colombia

Joel Canchimbo se retiró lesionado y lo reemplazó Jhon Renteria.

32 minutos: partido parejo en Santiago de Chile

Ambos equipos exponen el rigor físico de un duelo clave en busca de sacar boleto a la definición, en la que ya espera Marruecos.

21 minutos: se animó Prestianni

El extremo enganchó de izquierda al centro y sacudió un derechazo elevado.

19 minutos: Subiabre tuvo la suya

El joven de River Plate probó un intento desde afuera del área contenido por Jordan García.

16 minutos: tímida respuesta de Argentina

Valentino Acuña encajó un remate pifiado en el área que alcanzó a ser rechazado por Kéner González.

8 minutos: primera respuesta de Barbi

El arquero de la Argentina despejó a un costado el cabezazo a quemarropa de Joel Canchimbo.

Comenzó el partido

Cómo llegan Argentina y Colombia a las semifinales del Mundial Sub 20

La Albiceleste viene de vencer 2-0 a México en los cuartos de final con tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Anteriormente goleó 4-0 a Nigeria en octavos, y en la fase de grupos se impuso ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), por lo que llega a las semifinales con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.

El goleador argentino es Alejo Sarco, quien tiene cuatro tantos y puede ser el máximo goleador del torneo ya que Benjamín Cremaschi cuenta con cinco pero Estados Unidos quedó eliminado en cuartos.

De cara al cruce con Colombia, Diego Placente ya sabe que tendrá dos bajas de peso: Maher Carrizo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla. Los dos titulares, y sus posibles reemplazantes son Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.

Por su parte, los Cafeteros finalizaron primeros en el Grupo F con cinco unidades producto de ganarle a Arabia Saudita (1-0), y empatar contra Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). En octavos se impusieron ante Sudáfrica por 3-1 y en cuartos vencieron 3-2 a España con un hat-trick de Neyser Villareal, estrella del equipo que es el goleador del torneo junto a Cremaschi. Sin embargo, el delantero no podrá enfrentar a Argentina porque, al igual que Carrizo, llegó a la segunda tarjeta amarilla en el Mundial.

El once inicial de la Selección Argentina vs. Colombia, por la semifinal del Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La formación de Colombia vs. Selección Argentina, por la semifinal del Mundial Sub 20

Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera; Kéner González, Juan Arizala, Elkin Rivero, Joel Romero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.