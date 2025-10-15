Uno Entre Rios | Ovación | Caminata Rosa

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Este viernes se llevará a cabo una rueda de prensa para anunciar una nueva edición de la Caminata Rosa, que tendrá lugar el sábado 25.

15 de octubre 2025 · 22:28hs
La Caminata Rosa será el sábado 25 de este mes en el Parque Urquiza.

La Caminata Rosa será el sábado 25 de este mes en el Parque Urquiza.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este viernes se llevará a cabo una rueda de prensa para anunciar una nueva edición de la Caminata Rosa, un evento solidario que busca promover la concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama y brindar acompañamiento a quienes transitan esta enfermedad. La convocatoria es para el sábado 25, desde las 17, en la explanada del Anfiteatro “Héctor Santángelo”, en el Parque Urquiza.

La conferencia por la Caminata Rosa

La conferencia tendrá lugar a las 10 en el domo del CPC, y estará organizada por Taian Gimnasio y la Asociación Integral de Cáncer de Entre Ríos (AICER). Durante el encuentro se brindarán detalles sobre la organización del evento, los objetivos de la campaña y las distintas formas en que la comunidad e instituciones pueden participar y colaborar.

Argentina ganó tras el gol de Silvetti.

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Desde la organización destacaron que la Caminata Rosa "es una actividad que año tras año convoca a vecinos, organizaciones e instituciones comprometidas con la salud y el bienestar colectivo", y remarcaron que la participación activa de los medios y la comunidad es fundamental para seguir fortaleciendo esta causa.

La Caminata Rosa no solo busca visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, sino también generar espacios de acompañamiento, información y prevención, pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta enfermedad.

Caminata Rosa Paraná caminata
Noticias relacionadas
Chiqui Tapia le deseó éxito a la nueva dirigencia de Patrón.

El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

El certamen provincial tendrá la continuidad de su campeonato en los primeros días de noviembre.

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby.

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza.

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza

Ver comentarios

Lo último

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Ultimo Momento
Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Policiales
Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Ovación
Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

La provincia
Nahuel Leis Pou: Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral

Nahuel Leis Pou: "Dos millones es la cifra clave para la dignidad laboral"

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Mansilla despide con dolor a Daiana Magalí Mendieta

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Granja Tres Arroyos podría pasar a manos estadounidenses

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Dejanos tu comentario