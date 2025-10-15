Se presentará una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná

Este viernes se llevará a cabo una rueda de prensa para anunciar una nueva edición de la Caminata Rosa, que tendrá lugar el sábado 25.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este viernes se llevará a cabo una rueda de prensa para anunciar una nueva edición de la Caminata Rosa , un evento solidario que busca promover la concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama y brindar acompañamiento a quienes transitan esta enfermedad. La convocatoria es para el sábado 25, desde las 17, en la explanada del Anfiteatro “Héctor Santángelo”, en el Parque Urquiza.

La conferencia tendrá lugar a las 10 en el domo del CPC , y estará organizada por Taian Gimnasio y la Asociación Integral de Cáncer de Entre Ríos (AICER) . Durante el encuentro se brindarán detalles sobre la organización del evento, los objetivos de la campaña y las distintas formas en que la comunidad e instituciones pueden participar y colaborar.

Desde la organización destacaron que la Caminata Rosa "es una actividad que año tras año convoca a vecinos, organizaciones e instituciones comprometidas con la salud y el bienestar colectivo", y remarcaron que la participación activa de los medios y la comunidad es fundamental para seguir fortaleciendo esta causa.

La Caminata Rosa no solo busca visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, sino también generar espacios de acompañamiento, información y prevención, pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta enfermedad.