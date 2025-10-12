Los pozos grandes del Quini 6 no salieron, pero hubo tres ganadores

Hubo tres afortunados en el Siempre Sale del Quini 6, pero los pozos millonarios del Tradicional, La Segunda y la Revancha siguen creciendo.

Este domingo, la fortuna volvió a esquivar a los apostadores del Quini 6, al menos en lo que respecta a los premios más grandes del popular juego de la Lotería de Santa Fe. Ninguno de los principales pozos millonarios tuvo ganadores en el último sorteo, por lo que el acumulado para la próxima edición promete cifras récord: más de 6.300 millones pesos en total estarán en juego el miércoles que viene.

La emoción y la expectativa crecen semana a semana entre los jugadores del Quini 6, especialmente cuando los pozos se acercan a montos históricos. Esta vez, los premios del Tradicional, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes , incrementando así el atractivo del próximo sorteo.

Resultados del sorteo del domingo del Quini 6

Tradicional:

Los números sorteados fueron 43 - 06 - 29 - 16 - 25 - 04.

Pese a la gran cantidad de apuestas registradas, ningún apostador logró acertar los seis números de esta modalidad. En consecuencia, el pozo acumulado asciende a 1.582.344.131 pesos para el próximo sorteo.

La Segunda del Quini:

En esta categoría, los números favorecidos fueron 43 - 12 - 18 - 00 - 28 - 29.

Al igual que en el Tradicional, no hubo ganadores con seis aciertos, lo que deja un pozo acumulado de 650.000.000 pesos para el sorteo venidero.

Revancha:

Con los números 37 - 09 - 34 - 12 - 01 - 02, tampoco se registraron ganadores.

El pozo de la Revancha sigue engrosando su monto y ya alcanza los 3.093.478.398 pesos, posicionándose como uno de los más esperados por los apostadores.

El Siempre Sale: la suerte sonrió a tres afortunados

A diferencia de las otras modalidades, en el "Siempre Sale" sí hubo movimiento. Tres apostadores tuvieron la suerte de acertar los seis números: 17 - 33 - 01 - 25 - 06 - 12.

Cada uno de ellos cobrará la suma de 102.115.012,50 pesos, una cifra más que significativa, aunque menor en comparación con los gigantescos pozos principales.

Los ganadores

Según confirmó la Lotería de Santa Fe , los tres ganadores son oriundos de distintas partes del país:

Uno de Armstrong, en la provincia de Santa Fe.

Otro de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Y el tercero, de la ciudad de Formosa, capital de la provincia homónima.

Estos jugadores se convirtieron en los protagonistas de la jornada, al menos por haber logrado conquistar una de las modalidades del juego.

Lo que se viene: un sorteo histórico con más de 6.300 millones pesos

Con todos los pozos principales vacantes, el próximo sorteo del Quini 6, previsto para el miércoles, se perfila como uno de los más importantes del año. La cifra total estimada a repartir supera los 6.300 millones de pesos, lo que representa una oportunidad única para millones de apostadores en todo el país.