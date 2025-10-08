Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe presentó su proyecto para preservar el Archivo Histórico del club

En las instalaciones del Atlético Echagüe Club, se llevó adelante la presentación del proyecto de puesta en valor del Archivo Histórico.

8 de octubre 2025 · 21:49hs
El prediente de Echagüe

Prensa Echagüe.

El prediente de Echagüe, Pierola habló del proyecto. 

En la tarde de este miércoles, en las instalaciones del Atlético Echagüe Club (AEC), se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto de puesta en valor del Archivo Histórico de la institución. La iniciativa busca preservar y fortalecer la memoria de uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad, destacando su trayectoria en el deporte y su vínculo con la comunidad.

La jornada se desarrolló en el marco de un trabajo de colaboración interinstitucional orientado a la valorización y conservación del patrimonio documental del club. El proyecto es fruto de un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Estudios Sociales (INES – CONICET/UNER), el propio Atlético Echagüe Club y la Escuela N° 50 “República de Entre Ríos”.

La propuesta promueve una articulación significativa entre la comunidad educativa, la investigación académica y la historia deportiva local, generando un espacio de construcción colectiva y compromiso con la memoria institucional.

La palabra del presidente de Echagüe

Durante el acto, el presidente del AEC, Gustavo Piérola, destacó la importancia del proyecto y recordó los inicios del club: “Aquel 1º de febrero de 1932, esos jóvenes visionarios que se reunieron en el Bar El Globo para dar el primer paso en la historia de esta querida institución, tal vez no dimensionaron lo que estaban gestando. Hoy, a 93 años del inicio de aquel sueño, podemos decir que el camino fue el correcto, que el esfuerzo de tantos años se va plasmando en un presente de desarrollo, de crecimiento, de encuentros y amistades, de construcción humana, colectiva y solidaria, de abrazos deportivos que cimientan día a día un futuro de fraterna grandeza”.

La iniciativa representa un paso fundamental en la consolidación del legado histórico del club, y proyecta a Echagüe como una referencia no solo en el ámbito deportivo, sino también en el compromiso con la preservación de su rica historia institucional.

