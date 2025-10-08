Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández

Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años y Brenda Uliarte a ocho por el intento de asesinato a Cristina Fernández. Carrizo fue absuelto.

Condenaron a Sabag Montiel y Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N.º 6 dictó sentencia este miércoles en la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 . Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión, mientras que Brenda Uliarte recibió una pena de 8 años. En tanto, Nicolás Carrizo fue absuelto.

Antes de conocer el veredicto, Sabag Montiel brindó sus últimas palabras ante el tribunal y sostuvo: "Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe. Plantaron un arma y (Nicolás) Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue Gastón Marano (abogado de Carrizo) el que plantó el arma".

El tribunal dictó condenas por el atentado a Cristina Fernández

Fernado Sabag Montiel (1).jpeg

Además, agregó: "Es una estrategia que viene usando Cristina Kirchner, igual que pasó con (el fiscal Alberto) Nisman. Usaron a una persona del entorno como (Diego) Lagomarsino y armaron una escena".

El principal acusado también afirmó: "Brenda y Sabag no tuvieron ninguna participación. A Gerardo Milman le hicieron una campaña y es inocente. A mí me trataron como un sicario, un pedófilo, un drogadicto, cuando soy un perejil".

En ese momento, la jueza Sabrina Namer lo interrumpió para pedirle que se centrara en los hechos que se le imputaban.

La defensa de Sabag Montiel, ciudadano brasileño que gatilló el arma aquella noche, había solicitado que fuera declarado inimputable. Los abogados de Brenda Uliarte también pidieron lo mismo. Uliarte, en cambio, prefirió no hablar en la audiencia final.

Carrizo fue absuelto

Por su parte, Nicolás Gabriel Carrizo, conocido como el "jefe de los copitos", fue absuelto luego de que la fiscalía levantara los cargos en su contra. Tras escuchar la decisión del tribunal, declaró: "Estuve tres años detenido. Me parece injusto que vaya gente presa y esperar tanto tiempo para llegar a un juicio para ver si se puede ir en libertad. Siento esa impotencia por dentro. Nadie me va a devolver estos tres años. Me gustaría que no le pasara a nadie más".