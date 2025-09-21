Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 39 ganadores.

21 de septiembre 2025 · 21:49hs
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 39 ganadores que se repartirán más de $8.000.000 cada uno. El próximo miércoles, se estima, habrá en juego más de $6.200.000.000 repartidos en todas las modalidades.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional vieron la luz este domingo los siguientes números: 01-16-19-21-35-38. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $650.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-20-37-30-11-21. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.554.256.803.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 41-11-37-24-45-30. También quedó vacante el pozo, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.091.763.954.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 45-25-21-14-18-29. En la modalidad hubo 39 ganadores y cada uno se lleva $8.007.280,96. Los ganadores son de las siguientes provincias: nueve de Córdoba, ocho de Buenos Aires, cinco de Santa Fe, tres de Entre Ríos y Capital Federal, dos de Catamarca y San Juan, mientras que en Salta, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta y La Pampa hubo un ganador.

