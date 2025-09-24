Uno Entre Rios | El País | incendios

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

La densa cortina de humo por focos activos de incendios que se registraron en el Delta del Paraná afectan a vecinos de Rosario en Santa Fe

24 de septiembre 2025 · 15:12hs
Desde Rosario pueden verse las columnas de humo

Foto gentileza La Capital

Desde Rosario pueden verse las columnas de humo, producto de los incendios

Este miércoles por la mañana se volvieron a divisar columnas de humo por incendios en las islas entrerrianas del Delta, frente a Rosario. El reclamo por parte de los ciudadanos santafesinos a través de las redes sociales no se hizo esperar.

humo islas Entre Ríos frente a Rosario
Desde Rosario pueden verse las columnas de humo, producto de los incendios

Desde Rosario pueden verse las columnas de humo, producto de los incendios

Los productos se vendían en plataformas en línea y no contaban con los registros exigidos por Anmat. Fueron suspendidos y considerados ilegítimos

Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas

Lorena Villaverde, la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Río Negro, recibió un préstamo irregular del Banco Nación 

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Malestar

La densa cortina obedece a focos activos de incendio que se registraron en el Delta del Paraná, en las islas ubicadas frente a Victoria.

Según confirmó Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, este miércoles el principal foco se registró en las islas de Entre Ríos, a unos 9,5 kilómetros de la costa rosarina, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. "Ya ayer ayer había un foco en el mismo lugar, pero recién se sintió hoy porque cambió el viento", explicó el funcionario a La Capital. El humo llegó desde la costa de Villa Gobernador Gálvez y se extendió hasta San Lorenzo.

Embed

Por redes sociales, los rosarinos expresaron su malestar por el olor que se siente desde temprano en la ciudad.

Embed

Según informó el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC), ayer también se registraron focos en las islas entrerrianas, uno a la altura de San Lorenzo y otro entre Oliveros y Maciel.

incendios islas Rosario Santa Fe
Noticias relacionadas
Se comienza a analizar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 en comisión de la Cámara de Diputados

EN VIVO: comenzó a debatirse el Presupuesto 2026 en comisión de Diputados

Alejandro Melik, no se presentó en dos oportunidades para dar explicaciones por $LIBRA. Serán citados Karina Milei y Mariano Cuneo Libarona

$LIBRA: se recurrirá a la Justicia para hacer comparecer a funcionarios

La Comisión Bicameral resolvió ampliar auditorías en la Andis y la ANMAT por presuntos pagos ilegales y el caso del fentanilo contaminado.

La AGN ampliará auditorías en la Andis y en Anmat por irregularidades

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecieron 

Jóvenes desaparecidas: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Ver comentarios

Lo último

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

Ultimo Momento
Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: No tenía amigos, estaba solo

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: "No tenía amigos, estaba solo"

Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas

Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: No tenía amigos, estaba solo

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: "No tenía amigos, estaba solo"

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Paraná Central se coronó campeón en La Rioja

Paraná Central se coronó campeón en La Rioja

La provincia
Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Paraná prepara para la 1° Expo de Pesca y Outdoors

Paraná prepara para la 1° Expo de Pesca y Outdoors

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Dejanos tu comentario