Qué dijo Bahillo sobre baja de retenciones y el dólar soja

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo , descartó “por ahora” la implementación de un dólar soja 4 para que los productores vendan la mercadería que aún no comercializaron de la campaña 2022/2023. También señaló que en materia de retenciones no se está proyectando una reducción de las alícuotas más allá de que se mostró dispuesto hace unos días a evaluar el asunto.

“Por ahora no”, dijo el funcionario ante los periodistas en un encuentro realizado esta tarde en la cartera agrícola cuando fue consultado sobre un posible dólar soja 4.

Vale recordar que, de acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña actual dejará 20,5 millones de toneladas, una pérdida de más del 50% versus la producción anterior. Según los datos disponibles al 14 del actual, lo vendido de la oleaginosa se ubicaba en 10,69 millones de toneladas. Fuentes al tanto del análisis que estaba haciendo el Gobierno era que pudiera llegar más de 3000 a 4000 millones de dólares con la venta de unos 5 a 7 millones de toneladas de soja del grano.

Sin embargo, Bahillo negó por el momento otra versión de la herramienta que empezó a elegir Sergio Massa para sumar reservas al Banco Central (BCRA). Antes de la edición III de este mecanismo, Bahillo había negado otro dólar soja. Pero a las pocas horas se confirmó su implementación.

Exportaciones avícolas: gestionan su apertura

Retenciones

El secretario de Agricultura, por otra parte, descartó una eventual reducción de los derechos de exportación más conocido como retenciones. “Lo que dije el otro día es lo que pienso; creo que hay que hablar el tema, pero no hay en el corto plazo una decisión en esa materia”, dijo.

Luego indicó: “Yo no tengo autoridad para hacer este tipo de anuncio. Lo hemos hablado con Massa, lo hemos estado reflexionando. El tema merece mayor análisis. Una mayor evaluación. Tengamos en cuenta también que más allá de las manifestaciones mías y no es que yo me desdiga, hay que tener en cuenta el contexto. De la misma manera que afectó seriamente la economía de los productores, la sequía también afectó las cuentas públicas en 20.000 millones [de dólares], por lo cual hay que ser muy responsable de mi parte, al menos como funcionario público. Esto no significa que se inmovilice el análisis y la discusión. Creo que en todo caso hay que hacerla con mayor sensibilidad, responsabilidad, pero entendiendo que hay que andar un camino de estas características”.

En este marco, consultado sobre si se está pensando en convocar a actores del sector para empezar a discutir el tema de las retenciones, dijo: “Por ahora no. Tenemos que definir más nosotros nuestra postura. Tener más certeza en nuestras definiciones y en nuestras estimaciones de tiempo de trabajo y después, en todo caso, hacer una convocatoria porque siempre nos gusta tomar las decisiones sobre la base de intercambiar información y dejarnos ayudar por los sectores involucrados”.

Añadió: “Las decisiones siempre son nuestras, pero si compartimos la toma de decisiones o por lo menos la información antes de tomar la decisión con las entidades que representan a los sectores productivos, seguramente estas medidas serán más asertivas”.

Para recordar, esta semana, antes de un encuentro del equipo de Massa, Bahillo había dejado abierta la puerta, aunque sin precisiones, para una evaluación sobre los derechos de exportación. “No tenemos ningún inconveniente en evaluar un esquema que incentive la producción porque lo que necesitamos es producir más. La función de la Secretaría es producir alimentos para los argentinos y para el mundo. En ese marco, podría evaluarse y yo no tengo problema en que se evalúe el esquema de retenciones. Yo lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, si ustedes me vienen escuchando”, expresó en ese momento. (La Nación)