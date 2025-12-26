Uno Entre Rios | El País | Presupuesto 2026

Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Senado vota hoy

El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia

26 de diciembre 2025 · 08:59hs
El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia

El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia
El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia

El Senado sesiona este viernes para aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.Hay dudas sobre los votos para financiamiento docente y de ciencia

El oficialismo buscará sancionar en el Senado este viernes desde las 12 el proyecto de Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque la única duda reside en si logrará los votos para blindar el artículo 30 sobre el financiamiento docente y de la ciencia.

El Gobierno tiene como prioridad sancionar el Presupuesto dado que los necesita para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

El gasto total del Presupuesto 2026 es de $6,4 billones, fija límite a la planta de personal, autoriza al Ejecutivo a modificar partidas y tomar crédito externo

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Un informe advierte recortes históricos en financiamiento educativo y caída de becas en el El Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

SESIÓN EN VIVO

Embed

El bloue de La Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia.

Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, señalaron fuentes legislativas.

La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, porque sobre ese punto bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo.

En caso de tener modificaciones, debe volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene agenda una sesión para esa eventualidad el 29 y 30 de diciembre y, si no, para el 5 de enero, según señalaron voceros parlamentarios esta agencia.

Senado Presupuesto 2026 inocencia fiscal

Negociaciones

Una de las opciones que tiene el oficialismo es tratar por capítulos, como se hizo en Diputados, pero corre el riesgo de que se le caigan todos los artículos en los que se incluyen los recursos para las universidades nacionales y todo el sistema educativo.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el año 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y del 14% interanual, aunque ya se sabe que será más alto así como el dólar previsto para 2026 de 1.423 pesos a diciembre de 2026.

Luis Juez

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja, Fernando Rejal, aún no decidió, ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

senador mayans portada.jpg
Provida. El senador oficialista está en contra del proyecto de impulsar el aborto

Provida. El senador oficialista está en contra del proyecto de impulsar el aborto

El "poroteo"

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas

Tanto Andrada como Mendoza, responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

En tanto, la incógnita que aún persiste es como votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno.

Presupuesto 2026 Inocencia fiscal Senado
Noticias relacionadas
Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionó el Presupuesto y alertó sobre los fondos que perdería Entre Ríos con la reforma laboral

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Diputados aprobó en general el proyecto de ley, pero no pudo modificar el artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

El oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026 en Diputados, pero sufrió un revés

El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la de Financiamiento Universitario y del Garrahan

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este miércoles el Presupuesto Municipal 2026, la ordenanza Tributaria de la Administración y el Estacionamiento Medido

Concejo Deliberante de Parana aprobó el Presupuesto 2026, la tributaria y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)

Ver comentarios

Lo último

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Ultimo Momento
EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: Nochebuena de resurrección

Juliana Santillán es viral por su mensaje navideño: "Nochebuena de resurrección"

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Feriados Nacionales: el Gobierno oficializó tres nuevas fechas

Policiales
Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Chajarí: robaron más de $4 millones de una casa en Nochebuena

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

Volcaron cuando volvían de una fiesta en Concordia

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

La Policía entrerriana puso en números los logros de 2025

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Violencia de género: dos hechos en la madrugada de Navidad

Ovación
Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Nacional y Peñarol sondearon a Boca por Brian Aguirre

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Ranking ATP: un argentino entre los que más recaudaron en 2025

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

La provincia
OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

OSER: desde 2026 regirá la receta electrónica

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Entre Ríos registró una de las alcoholemias más altas del país en Nochebuena

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Edgardo Kueider: la Corte Suprema de Paraguay le confirmó el juicio por contrabando

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

Feria Navideña con balance positivo de visitas y ventas

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

SMN pronostica días nubosos, inestables y húmedos

Dejanos tu comentario