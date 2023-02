Potenciar Trabajo: dieron de baja a otros 100.000 usuarios

Se resolvió dar la baja a otros 100.000 titulares del plan que no validaron su identidad a través de la plataforma Mi Argentina o en los centros de referencia en todo el país donde se realiza el trámite de forma presencial. Por lo tanto, a partir de marzo estas personas no cobrarán los haberes que, hasta ahora, percibían por parte del estado. De esa totalidad, 55.625 beneficiarios ya hicieron el reclamo a través de la web de la cartera al ser que consideran haber sido separados del plan "de manera errónea".

Tolosa Paz defendió el proceso de validación al que se sometieron en tiempo y forma 1.265.000 titulares. “Hoy cerramos el padrón y se van a dar cien mil bajas del Potenciar Trabajo y toda esa información va a la justicia, a la causa judicial que está abierta en el juzgado de Ariel Lijo”, anticipó la funcionaria. Su decisión y declaraciones surgieron en la previa de una nueva protesta con acampe que la Unidad Piquetera realiza sobre la avenida 9 de Julio que inició el miércoles por la tarde. El expediente al que aludió la funcionaria la tiene a ella y a Emilio Pérsico -Secretario de Economía Social- como centro de una investigación por no haber dado de baja a más de doscientos mil titulares del Potenciar Trabajo que, según un informe elaborado por la AFIP, cobraban a pesar de ciertas incompatibilidades, como poseer varias propiedades, ser jubilados o tener autos de alta gama.

diputados tolosa paz.jpg

La funcionaria también reconoció defectos en la instrumentación del programa social puesto en marcha por Daniel Arroyo, el primer ministro de Desarrollo Social que nombró Alberto Fernández. “La auditoría interna que solicité en diciembre muestra debilidades en el procedimiento administrativo”, detalló y adelantó que se realizará "una trasformación que nos permita tener certezas porque no solamente es administrar lo público con la responsabilidad que se merece, sino la posibilidad de llegar a los que hasta ahora no llegábamos con ese dinero”.

Por otro lado, la ministra volvió a fustigar con fuerza a los dirigentes piqueteros que la semana pasada cortaron 150 accesos a las principales capitales del país. Apuntó contra los dirigentes del Polo Obrero y la Unidad Piquetera: "estuvieron muy acostumbrados desde el 2015 al 2019 a doblarle la muñeca a quien estuvo sentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lo que no entienden ahora que cambiaron no solamente las decisiones políticas, sino fundamentalmente la decisión de poder llegar a los más vulnerables de la Argentina con esa plata”.

potenciar trabajo.jpg Ministerio de Desarrollo Social

“Este no es el ministerio de los piqueteros, es el ministerio de Desarrollo Social que tiene que justamente crear política pública y política social para los sectores más vulnerables de la Argentina”, expresó Tolosa Paz y agregó: "De verdad me da mucha tristeza ver esa Argentina en donde un sector de la Unidad Piquetera que para hacer política y para posicionarse en un año electoral utiliza a la gente más pobre, incluso en contra de los propios intereses. El piquete no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. La extorsión, no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. El llevar a los pibes y pibas al acampe en la 9 de julio a nenes de cuatro años, bebés con su mamá no es la contraprestación del Potenciar Trabajo”.