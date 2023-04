Por unanimidad, el Senado sancionó la ley de alcohol cero

También votaron negativamente Alfredo de Ángeli (Pro-JxC), Julio Martínez(UCR-JxC),Juan Carlos Romero (CF-JxC) y Dionisio Scarpin (UCR-JxC).

El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, también por una holgada mayoría, luego de haberse consensuado entre iniciativas de distintos bloques.

Hace dos semanas atrás, la ley había quedado sin poder tratarse, cuando se cayó el quórum en medio de un escándalo, y los familiares de víctimas presentes lamentaban con reclamos desde los palcos la salida del recinto de los senadores. Esta vez la historia fue otra.

En la previa de la sesión, el tema dividió aguas al interior de Juntos por el Cambio, ya que un grupo de legisladores presentó un propio pedido que incluía el tema. Finalmente, en Labor Parlamentaria los jefes de bloques acordaron su incorporación.

La flamante norma establece una modificación a la Ley 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente se reforma el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que hasta hoy contemplaba, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

A partir de la nueva ley, quedará prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Actualmente, una docena de provincias argentinas y algunos municipios ya tienen una legislación en este sentido.

El debate

"Llegamos a aprobar esta ley porque el Estado ha desertado de sus responsabilidades y no da respuestas. Adelanto mi voto positivo de este proyecto como medida ejemplificadora y no de las soluciones de fondo", aclaró el senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR).

El senador por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), reflexionó: "Nuestra misión es encontrar el camino para que no existan nuevas víctimas y no conformarnos con aprobar una ley que no es garantía de la reducción de las muertes ni de resolver este problema".

Por último, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), destacó que se abordó "un proyecto con un altísimo nivel de consensos que ha atravesado a todos los partidos políticos y no puedo aceptar en silencio que esta ley es demagógica cuando, quienes dicen eso, han construido su carrera política con demagogia punitiva".