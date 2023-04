Por primera vez, Argentina ganó un mundial de robótica con un equipo femenino

Mundial Sub 20: Hubo sorteo y Argentina tiene rivales

Ya para 2022 tuvieron la oportunidad de competir en Paraná y Bahía Blanca, pero este año se les presentó un desafío más grande: representar a Argentina en Robotraffic, la reconocida competencia internacional de robótica israelí organizada por el Technion, el Instituto de Tecnología de Israel. En la aventura, las acompañó el director de la especialización en Mecatrónica de la ORT con sede en Almagro, Rubén Krawicky.

Todo se desarrolló el mismo día: el 23 de marzo de este año. El principal objetivo del certamen siempre estuvo enfocado en que los jóvenes se familiarizaran con las normas de tránsito y desarrollaran sistemas autónomos que permitan reducir la cantidad de accidentes automovilísticos.

argentina campeón mundial robótica 2.jpg La delegación nacional obtuvo tres medallas de oro en el Mundial de Robótica y un total de siete distinciones. La competencia fue en Israel

Durante la jornada, las tres alumnas de ORT Argentina compitieron contra más de 10 equipos de jóvenes de diferentes partes del mundo.

Como parte del desafío, las jóvenes participaron con dos robots completamente terminados en todas las categorías del concurso: Racing (un campeonato de robots autónomos al estilo de una carrera velocista); Careful Driving (donde el auto debe respetar las normas de tránsito de la pista); y Careful Driving Advanced (implica reglas más avanzadas, como mostrar luces de giro).

Todas ellas destacan que la experiencia de concursar en Robotraffic fue una increíble satisfacción porque con su trabajo se consagraron como el primer equipo completamente integrado por mujeres en ganar en todas las categorías y sumar en total siete premios.

Sofía, Isabella y Florencia comentan que sus trabajos gustaron tanto dentro de la competencia, que incluso comenzaron a recibir consejos para mejorar y el aliento de muchas personas que presenciaron el concurso desde el inicio hasta el cierre.

“Aprendimos mucho de otros participantes que se nos acercaban para hablar, y de los jueces que estaban ahí y nos tiraban tips para mejorar. No hay palabras para expresar lo que fue ese viaje. Recibimos el apoyo de ORT, y sentir que hicimos esto, que logramos esto, la verdad es algo muy lindo”, expresa Florencia.

Grillo añade que la experiencia para ellas “fue tremenda, es como que todavía no caemos en la inmensidad de lo que hicimos. Fuimos tres mujeres representando a la Argentina hasta Israel en una competencia en la que ganamos como siete premios. Fue todo muy loco, y una gran experiencia”.

“Estar en una universidad tan grande como es el Technion de Israel, estar ahí adentro y participar, poder hablar con los estudiantes de esa universidad fue una gran meta ganada. Sentimos que realmente ganar las medallas fue sentir que lo hicimos, que somos chicas y estamos representando a la Argentina en otro país”, cuenta Sofía.

Isabella comparte las palabras de sus compañeras y afirma que ganar la competencia fue algo “inimabinable” para todas ellas, sobre todo por tratarse de un tema como la robótica: “Esto impacta en nuestras vidas, pero también en la de los demás porque pueden decir ‘estas son tres chicas que fueron y ganaron en tecnología’. Es una manera de abrir puertas, estamos muy contentas“.

“Fue una satisfacción enorme, y un orgullo recibir tres medallas de oro con este equipo enteramente femenino. A nivel institucional y a nivel personal me llena de orgullo acompañarlas. Ellas están haciendo historia, y con esto están alentando a que las jóvenes se animen más a meterse en el mundo de la electrónica“, comenta Rubén, el director que las acompañó durante la competencia.

argentina campeón mundial robótica.jpg

Las chicas en tecnología: un camino que comienza a construirse

En el Día Internacional de las Niñas en TIC, las tres jóvenes de 17 años se muestran firmes cuando aseguran que quieren dedicarse a la tecnología en su futuro próximo, y que sueñan con romper estereotipos y barreras sobre la imagen de la mujer en este tipo de profesiones.

“Yo quiero seguir una carrera en tecnología, no solo en robótica sino además en cosas similares. Se podría decir que robótica aplicada a muchas situaciones, creo que es algo innovador, algo actual e importante. Me gusta que la escuela me haya dado la oportunidad de aprender sobre estos temas, y de enseñarme tanto”, comenta Isabella.

“En un futuro espero poder seguir haciendo cosas que incentiven a más mujeres a involucrarse en la tecnología, a hacer proyectos que ayuden a la gente, que ayuden a optimizar el tiempo de algunas cosas. Espero en un futuro poder sentirme más últil en la vida común de cada uno”, afirma Florencia Grillo.

Sofía suma a los dichos de sus compañeras que sería increíble “poder participar de proyectos que involucren a más chicas dentro de la tecnología, porque creo que es un ámbito que es para todos y que no importa si sos chico o chica porque te podés enganchar igual, y que te guste o te interese igual. Cualquier puede aprender sobre tecnología, y para mí sería increíble poder emprender una carrera en electrónica en e futuro”.

“Además poder representar a las mujeres en este ámbito es algo que pensé desde que entré a la especialización y dije ‘bueno, no hay muchas chicas, ¿cómo será? y me parece que estaría muy piola seguir aumentando la cantidad que hay, y sacar los estereotipos y los impedimentos que se nos ponen“, concluye Isabella.