Plan Remediar: el Gobierno lo recortó al mínimo

El Gobierno achicó el Plan Remediar y deja sin cobertura gratuita a pacientes con infecciones, diabetes, problemas respiratorios, niños y embarazadas

El Gobierno achicó el Plan Remediar y deja sin cobertura gratuita a pacientes con infecciones, diabetes, problemas respiratorios, niños y embarazadas

El Gobierno achicó el Plan Remediar y deja sin cobertura gratuita a pacientes con infecciones, diabetes, problemas respiratorios, niños y embarazadas

A través de la Resolución 1477/2026, el Ministerio de Salud, el Gobierno nacional derogó el listado tradicional de medicamentos esenciales del programa estatal Plan Remediar y lo restringió a seis principios activos cardiovasculares. La medida deja sin cobertura gratuita nacional a pacientes con infecciones, diabetes, problemas respiratorios, niños y embarazadas.

Se redujo al mínimo el vademécum de medicamentos distribuidos la política pública creada en 2002 para garantizar el acceso gratuito a remedios esenciales en la atención primaria de la salud.

A través de la Resolución 1477/2026 del Ministerio de Salud, se derogó el listado histórico y se estableció un nuevo esquema compuesto únicamente por seis principios activos destinados a la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.Los medicamentos que se mantienen y los que quedan fuera.

El nuevo listado de Remediar contempla únicamente ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina, orientados a controlar la presión arterial, tratar el colesterol elevado y prevenir eventos cardiovasculares.

En contraste, la medida excluyó del programa estatal remedios de uso frecuente en el primer nivel de atención:

Antibióticos de amplio espectro: como la amoxicilina .

como la . Tratamientos para enfermedades crónicas: como la metformina (diabetes tipo 2) y la levotiroxina (hipotiroidismo).

como la (diabetes tipo 2) y la (hipotiroidismo). Medicamentos respiratorios: como el salbutamol para el asma y la EPOC.

como el para el asma y la EPOC. Otros insumos esenciales: como la loratadina (alergias), el fluconazol (micoses), parches/dosis de hierro y determinados anticonceptivos.

En los fundamentos de la norma, la cartera sanitaria justificó los cambios al señalar la necesidad de adecuar las prioridades al perfil epidemiológico del país, destacando que las causas cardiovasculares representaron el 27,9% de las defunciones registradas en 2024 (105.130 muertes).

¿A quiénes y en qué medida afecta el recorte?

La medida afecta principalmente a la población sin cobertura médica privada ni obra social que depende del sistema público de salud. De acuerdo con especialistas del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), los grupos más vulnerados por la quita son:

Población pediátrica: deja de recibir de forma gratuita antibióticos, analgésicos y antifebriles.

deja de recibir de forma gratuita antibióticos, analgésicos y antifebriles. Personas gestantes: pierden la provisión de hierro prescrita durante los controles prenatales.

pierden la provisión de hierro prescrita durante los controles prenatales. Pacientes con patologías crónicas no cardiovasculares: quedan privados de la entrega gratuita de metformina y levotiroxina.

quedan privados de la entrega gratuita de metformina y levotiroxina. Pacientes con cuadros agudos o respiratorios: se ven afectados por la falta de amoxicilina y salbutamol.

Legisladores y referentes del sector advirtieron que esta contracción pone en riesgo la subsistencia del programa y desampara a los sectores con menores recursos.

La contracción en cifras

El ajuste normativo se suma a una caída sistemática en los recursos e insumos distribuidos por el programa:

Derrumbe presupuestario: El presupuesto del Plan Remediar se redujo un 72% en términos reales entre 2023 y 2026 .

El presupuesto del Plan Remediar . Caída en tratamientos: La entrega de tratamientos cayó un 62% , pasando de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025 .

La entrega de tratamientos , pasando de . Menor alcance territorial: La distribución de botiquines bajó de 3 a 5 unidades por cada 100 habitantes a solo 1 unidad por cada 100 habitantes. Además, de los 8.100 centros de salud que recibían los botiquines, solo 800 continuaban recibiéndolos hacia septiembre.

Impacto desigual en las provincias

Como la resolución asigna un carácter "orientativo" al nuevo vademécum para las jurisdicciones, el impacto efectivo del recorte dependerá de la capacidad económica de cada provincia. Mientras que algunos distritos logran suplir los faltantes con fondos propios o producción en laboratorios públicos, las provincias con presupuestos más acotados cuentan con menos recursos para absorber el costo de los medicamentos recortados por la Nación.