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Paraná: secuestran 220 envoltorios de cocaína en Villa Almendral

Tres allanamientos simultáneos en Barrio Villa Almendral, en Paraná, arrojaron resultados positivos y secuestro de estupefacientes destinados al narcomenudeo

17 de octubre 2026 · 09:50hs
Tres allanamientos simultáneos en Barrio Villa Almendral

Tres allanamientos simultáneos en Barrio Villa Almendral, en Paraná, arrojaron resultados positivos y secuestro de estupefacientes destinados al narcomenudeo
Tres allanamientos simultáneos en Barrio Villa Almendral

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Tres allanamientos simultáneos en Barrio Villa Almendral

Tres allanamientos simultáneos en Barrio Villa Almendral, en Paraná, arrojaron resultados positivos y secuestro de estupefacientes destinados al narcomenudeo

En horas de la tarde noche del viernes, y en el marco de una exhaustiva investigación llevada adelante por la División Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, se concretaron tres allanamientos simultáneos en el Barrio Villa Almendral de Paraná, por narcomenudeo.

Los procedimientos, supervisados por el Juzgado de Garantías N° 8 a cargo del Dr. Pablo N. Zoff, permitieron sacar de circulación más de 238 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionados meticulosamente en más de 220 envoltorios listos para la comercialización ilegal.

Asimismo, se incautó una suma superior a los $3.890.900 pesos producto de la actividad ilícita, junto con diversos elementos de interés para la causa como teléfonos celulares, notebooks, documentación de relevancia, elementos de corte y fraccionamiento, y un automóvil.

El operativo culminó con la detención de un total de 6 personas que quedaron a disposición de la Justicia. Cada procedimiento es un paso firme hacia adelante que se refleja en el trabajo sostenido en todo el territorio entrerriano.

Las tareas tácticas de irrupción y seguridad contaron con el apoyo de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) y la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA).

"Este importante despliegue es el reflejo del sólido y constante trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Santiago Alfieri y la Policía de Entre Ríos, una labor conjunta y coordinada que fortalece la investigación criminal y optimiza cada recurso en defensa de la ley", se indicó desde la fuerza.

Paraná cocaína Narcomenudeo
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