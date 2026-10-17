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Federal: Tres mujeres detenidas al intentar ingresar drogas al penal

La investigación inició cuando intentaron ingresar a la Unidad Penal N° 8 de Federal una encomienda enviada desde Paraná mediante un servicio de mini bus

17 de octubre 2026 · 09:03hs
La investigación inició cuando intentaron ingresar a la Unidad Penal N° 8 de Federal una encomienda enviada desde Paraná mediante un servicio de mini bus

La investigación inició cuando intentaron ingresar a la Unidad Penal N° 8 de Federal una encomienda enviada desde Paraná mediante un servicio de mini bus
La investigación inició cuando intentaron ingresar a la Unidad Penal N° 8 de Federal una encomienda enviada desde Paraná mediante un servicio de mini bus

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La investigación inició cuando intentaron ingresar a la Unidad Penal N° 8 de Federal una encomienda enviada desde Paraná mediante un servicio de mini bus

La investigación inició cuando intentaron ingresar a la Unidad Penal N° 8 de Federal una encomienda enviada desde Paraná mediante un servicio de mini bus

Tres mujeres quedaron detenidas tras un procedimiento de la División Drogas Peligrosas de Federal. En un trabajo coordinado, desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo que utilizaba servicios de transporte de corta distancia para ingresar estupefacientes a contextos de encierro.

La investigación se inició el 31 de julio de 2026, cuando personal penitenciario de la Unidad Penal N° 8 de Federal interceptó una encomienda enviada desde la ciudad de Paraná mediante un servicio de transporte (mini bus). El paquete, destinado a un interno, tenía ocultos bajo las plantillas de un calzado varios envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana.

A raíz de este hallazgo, la Fiscalía de Federal —a cargo del Dr. Martín Irurueta— abrió un legajo investigativo que permitió constatar que los envíos eran despachados desde la capital provincial mediante pagos virtuales y puntos de acuerdo en la vía pública (zona de calles Los Constituyentes y Padre Corona).

Tras detectar entregas reiteradas bajo la misma modalidad, se profundizaron las diligencias judiciales.El desenlace tuvo lugar el 16 de octubre de 2026, cuando con orden de los Juzgados de Garantías intervinientes, se llevó a cabo un allanamiento en la ciudad de Paraná.

El operativo arrojó el secuestro de más de un centenar de envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados para su comercialización, una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional, telefonía celular y dispositivos informáticos. Como resultado de las medidas, tres mujeres quedaron detenidas e incomunicadas a disposición de la justicia.

"Este procedimiento se enmarca en las labores preventivas e investigativas que la fuerza policial lleva adelante de manera permanente en todo el territorio entrerriano, en estrecha y coordinada labor con los magistrados de la justicia provincial para combatir los delitos contra la salud pública y el narcomenudeo", indicaron desde la fuerza.

Federal Mujeres Drogas
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