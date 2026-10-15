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A la oposición no le alcanzó y se cayó la sesión en Diputados para voltear el DNU 70

La oposición juntó 121 diputados y necesitaba 129 para el quórum, por lo que se cayó la sesión. Por otra parte, el Gobierno nacional celebró el resultado.

15 de octubre 2026 · 17:46hs
A la oposición no le alcanzó y se cayó la sesión en Diputados para voltear el DNU 70.

A la oposición no le alcanzó y se cayó la sesión en Diputados para voltear el DNU 70.

Pese a la masiva movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación, la oposición no logró hoy alcanzar el quórum para habilitar la sesión especial en la Cámara de Diputados mediante la cual pretendía voltear el DNU 70/23 del Gobierno nacional.

Transcurrida la media hora reglamentaria del horario convocado para el inicio de la sesión, se habían sentado en el recinto 121 diputados, faltando apenas ocho para cumplir con el objetivo.

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La oposición no juntó el quórum

El Gobierno nacional festejó este resultado y valoró las ausencias clave de ocho legisladores de Provincias Unidas (entre ellos la de la presidenta de la bancada, Gisela Scaglia, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir), los tres tucumanos de Independencia y el misionero “Colo” Vancsik de Argentina Federal.

Los diputados José Luis Garrido (por Santa Cruz) y Loma Avila (Provincias Unidas) bajaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por caída la sesión.

Los 121 diputados presentes eran de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica.

El temario de la sesión también incluía el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares.

Aspectos a tener en cuenta

La convocatoria se pinchó en la última semana por tres factores concurrentes: el fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización (borrando con la mano lo que había firmado semanas atrás cuando le negó legitimidad procesal a excombatientes de Malvinas), la voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que funcionó como una zanahoria para la oposición dialoguista, con discapacidad y endeudamiento como señuelos.

El giro pragmático del Gobierno, que a fines de 2023 derogó la ley de Tierras y ahora busca resucitarla, obedeció al temor de que la oposición juntara fuerzas en el recinto para tirar abajo el DNU 70/23 completo.

oposición sesión Diputados DNU
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