Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea, por la Premier League

Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea, por la Premier League

Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea, por la Premier League

Dibu Martínez sufrió un fuerte golpe y lo sacaron en camilla. El arquero de la Selección Argentina Emiliano Dibu Martínez recibió un fuerte cabezazo al salir a cortar un centro con los puños e impactó con un rival en la séptima fecha de la Premier League .

El arquero del Chelsea fue retirado en camilla a los 75' del encuentro, correspondiente a la séptima fecha y se aguarda la evaluación médica.

¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton. Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qTp0U2Ujbe

MALAS NOTICIAS PARA CHELSEAPreocupante lesión del Dibu Martínez en el duelo ante Everton. Mirá TODA la #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/iw0LoSkyhk

Con el duelo 1-0 en favor de su equipo, Martinez impactó con Jarrad Branthwaite.

Aunque fue atendido de inmediato por el cuerpo médico, quedó tendido en el césped durante varios minutos y no pudo volver a ponerse de pie. Por lo tanto, fue reemplazado por Mike Penders.

Dibu abandonó la cancha consciente y, frente a los aplausos y muestras de apoyo que recibió por parte de los hinchas, levantó el pulgar para llevar tranquilidad en medio de la incertidumbre. Por su parte, el rival implicado en la jugada pudo mantenerse en partido.