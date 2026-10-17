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Dibu Martínez sufrió un fuerte golpe y lo sacaron en camilla

Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea, por la Premier League

17 de octubre 2026 · 12:57hs
Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea

Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea, por la Premier League
Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea

Emiliano Dibu Martínez recibió un cabezazo y fue retirado en camilla en el partido de Everton y Chelsea, por la Premier League

Dibu Martínez sufrió un fuerte golpe y lo sacaron en camilla. El arquero de la Selección Argentina Emiliano Dibu Martínez recibió un fuerte cabezazo al salir a cortar un centro con los puños e impactó con un rival en la séptima fecha de la Premier League.

El arquero del Chelsea fue retirado en camilla a los 75' del encuentro, correspondiente a la séptima fecha y se aguarda la evaluación médica.

Con el duelo 1-0 en favor de su equipo, Martinez impactó con Jarrad Branthwaite.

Aunque fue atendido de inmediato por el cuerpo médico, quedó tendido en el césped durante varios minutos y no pudo volver a ponerse de pie. Por lo tanto, fue reemplazado por Mike Penders.

Dibu abandonó la cancha consciente y, frente a los aplausos y muestras de apoyo que recibió por parte de los hinchas, levantó el pulgar para llevar tranquilidad en medio de la incertidumbre. Por su parte, el rival implicado en la jugada pudo mantenerse en partido.

Dibu Martínez golpe Premier League
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