Femicidio en Rincón del Doll: detuvieron a la pareja de la mujer desaparecida hace 10 días

Este viernes se confirmó un femicidio en Rincón del Doll, cuando Andrea Bruselario, de 48 años, fue encontrada sin vida en un campo. Detuvieron a la pareja.

Personal policial de la Jefatura Departamental Victoria llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la localidad de Rincón del Doll, en el marco de una investigación por la desaparición de una mujer de 48 años, quien llevaba aproximadamente 10 días sin mantener contacto con sus allegados y sus hijos.

A partir de la denuncia radicada y bajo las directivas del fiscal Iván Yedro, se desarrollaron distintas tareas investigativas que orientaron las sospechas hacia la pareja de la mujer, un hombre de 33 años.

Durante el procedimiento, con la intervención de canes policiales, se realizó un rastrillaje en un campo lindante al inmueble. En ese lugar, la can Candy logró localizar el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba indicios compatibles con una muerte violenta.

Ante el hallazgo, y considerando las circunstancias del caso, la proximidad del lugar y los elementos relevados por personal de la Policía Científica de Victoria, se dispuso la detención del hombre de 33 años (C.D.) , quien fue trasladado a la Alcaldía de la Jefatura Departamental.

La investigación continúa con la realización de pericias y la toma de testimonios, a fin de reconstruir las últimas horas de vida de A.B. y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, ya que no existían denuncias por violencia en la pareja.