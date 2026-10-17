CGT Regional Paraná deja de ser triunviato y será encabezada por el líder de Camioneros

En Plenario, la CGT Regional Paraná ratificó el fin del triunvirato y resolvió que Jorge “Piry” Ávalos, secretario general de Camioneros de Entre Ríos, encabece la central obrera. Héctor Daer, secretario de Interior de CGT Nacional, llegaría a fines de octubre o principios de noviembre para poner formalmente en funciones a la nueva conducción.

El Plenario se llevó adelante durante la noche del viernes 16 en la sede de Uocra, con la participación de más de 50 gremios, es decir casi la totalidad de las organizaciones que conforman la Regional.

Allí se ratificó la nueva modalidad de conducción de CGT, que deja de ser un triunvirato para pasar a ser un unicato. Asimismo, se eligió como nuevo conductor de la Regional a Jorge Ávalos, el líder de Camioneros.

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A partir de ahora, comenzará el proceso de conformación de la nueva estructura de la CGT Regional Paraná, que definirá qué sindicatos ocuparán las distintas secretarías y cómo se integrarán las vocalías titulares y suplentes. Para avanzar en esa organización, en los próximos días se realizarán una serie de reuniones encabezadas por Ávalos.

El proceso finalizará con la puesta formal en funcionamiento de la nueva conformación de la CGT Regional, para lo cual llegará a Paraná el secretario del Interior de CGT Nacional, Héctor Daer. Esto ocurrirá entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, publica Página Gremial.

El Sindicato de Camioneros celebró la novedad a través de sus redes, donde destacó que «la fortaleza del movimiento obrero radica en la unidad, en la coherencia de la lucha diaria y en el firme compromiso de estar siempre al lado de cada trabajador y trabajadora».

Fin del triunvirato

La decisión de reemplazar el triunvirato por una conducción unipersonal se tomó en el Plenario realizado el viernes 9 de octubre en la sede de Sutep. La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el respaldo mayoritario.

El cambio se enmarca en una tendencia que ya se observa en la provincia: cinco de las siete regionales de la CGT renovaron sus autoridades bajo el esquema de un secretario general. Se trata de Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Villaguay y Gualeguay. Con la definición de Paraná, sólo resta Concordia, que renovará su conducción el próximo año.

Actualmente, la CGT Regional Paraná está conducida por un triunvirato integrado por Nicolás Baños (Telefónicos), Jorge Ávalos (Camioneros) y Oscar Barbieri (Dragado y Balizamiento). Los tres dirigentes asumieron en 2022 para cumplir un mandato de cuatro años.

Entre las principales organizaciones que integran CGT Regional Paraná se encuentran el Sindicato de Camioneros de Entre Ríos, Soeesit (Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones / Telefónicos), Sindicato de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Empleados de Comercio, Asociación Bancaria, Sutep (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público), Uocra Seccional Paraná (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados), AMET (Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica), UDA (Unión Docentes Argentinos), Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), Centro de Empleados de Farmacia, ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), entre otros.