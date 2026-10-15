Anses verificará automáticamente los requisitos sanitarios mediante datos del Ministerio de Salud. La medida comenzará a regir el 1° de noviembre.

Anses cambiará desde noviembre los controles para cobrar la Asignación por Embarazo,

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementará desde noviembre un nuevo procedimiento para verificar automáticamente el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos para cobrar la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). La medida busca simplificar los trámites administrativos y agilizar la acreditación de los controles médicos necesarios para acceder a la prestación.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 297/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y contempla un mecanismo de intercambio mensual de información entre Anses y el Ministerio de Salud de la Nación.

El nuevo sistema comenzará a aplicarse a las asignaciones que se pongan al pago a partir del 1° de noviembre de 2026. A través de este procedimiento, el organismo previsional podrá verificar los requisitos sanitarios mediante los registros oficiales, sin necesidad de solicitar documentación adicional cuando la información se encuentre disponible.

Cómo funcionará el nuevo sistema de verificación

De acuerdo con la resolución, el Ministerio de Salud enviará mensualmente a Anses la información necesaria para comprobar que las titulares de la Asignación por Embarazo cumplen con las condiciones sanitarias establecidas por la normativa vigente.

El organismo previsional utilizará esos datos para realizar la acreditación de manera automática y avanzar con la liquidación correspondiente.

De esta forma, las beneficiarias no tendrán que presentar certificados o constancias médicas para acreditar los requisitos cuando la información ya haya sido incorporada a los registros oficiales.

La implementación del procedimiento apunta a reducir las gestiones presenciales y facilitar el acceso a la prestación, especialmente para las personas que deben cumplir con controles médicos periódicos durante el embarazo.

Sin embargo, la automatización no elimina los requisitos sanitarios exigidos para percibir la asignación, sino que modifica la manera en que Anses comprobará su cumplimiento.

Qué ocurrirá si Anses no tiene los datos médicos

La resolución también contempla situaciones en las que el organismo previsional no disponga de la información sanitaria necesaria para efectuar la verificación automática.

En esos casos, las titulares podrán presentar la documentación correspondiente ante Anses para acreditar el cumplimiento de los requisitos y permitir que se realice la liquidación.

El mismo procedimiento estará disponible cuando una beneficiaria necesite efectuar un reclamo relacionado con la acreditación de los controles médicos.

De esta manera, el sistema combinará la verificación automática mediante el intercambio de datos oficiales con una alternativa de presentación de documentación para resolver situaciones particulares.

La normativa establece que las liquidaciones se efectuarán de acuerdo con los procedimientos administrativos previstos para cada caso.

Cómo se paga la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social es una prestación económica destinada a acompañar a personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

El esquema vigente contempla el pago mensual del 80% del monto correspondiente durante el embarazo, mientras que el 20% restante se acumula y se abona una vez finalizada la gestación, siempre que se acrediten los controles sanitarios exigidos.

Estos requisitos incluyen el seguimiento médico del embarazo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa aplicable.

Con el nuevo procedimiento, Anses podrá utilizar directamente la información suministrada por el Ministerio de Salud para comprobar el cumplimiento de esas obligaciones y determinar la liquidación correspondiente.

La modificación no establece cambios en los porcentajes de pago ni en los requisitos sanitarios de la prestación. Su principal objetivo es simplificar el mecanismo de acreditación mediante el intercambio de información entre organismos públicos.

El sistema comenzará a funcionar con las asignaciones puestas al pago desde noviembre, por lo que las titulares deberán recurrir a la presentación de documentación únicamente cuando la información requerida no se encuentre disponible o sea necesario efectuar un reclamo.