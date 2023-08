Patricia Bullrich criticó el voto electrónico: "Fue un desastre"

"Me falló la máquina, voté siete veces y debieron venir los técnicos", comentó la ex ministra de Seguridad con cierto fastidio, "Me pasaba algo raro porque elegía una lista y me terminaba saliendo otra, tuvieron que cambiar la máquina". En este marco, la referente del PRO se demoró 15 minutos para emitir su voto, por lo que debió ser asistida por las autoridades de mesa y, finalmente, debieron modificar la máquina.