La medida en el PAMI se extenderá del martes 13 al viernes 16. Los profesionales reclaman mejoras en sus ingresos. Solo atenderán casos de urgencia.

PAMI: médicos de cabecera y odontólogos realizarán un paro de 96 horas en todo el país.

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizarán un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de sus ingresos y ante el incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un importante atraso en los valores que perciben los prestadores por la atención de los jubilados y pensionados.

Según la entidad, los médicos de cabecera reciben actualmente 2.700 pesos mensuales por afiliado y reclaman elevar esa suma a 4.500 pesos. En tanto, los odontólogos perciben 374 pesos por paciente y solicitan una actualización que lleve ese monto a una cifra de entre 1.500 y 3.000 pesos.

Los profesionales sostienen que sus ingresos reales se redujeron considerablemente durante los últimos meses, mientras que los gastos vinculados con materiales, insumos y mantenimiento de los consultorios continuaron aumentando.

Desde APPAMIA señalaron que los ingresos del sector “cayeron a la mitad desde abril”, situación que motivó la convocatoria a cuatro jornadas consecutivas de suspensión de actividades en todo el territorio nacional.

La respuesta del organismo

Frente al conflicto, fuentes oficiales de PAMI aseguraron que permanecen abiertas las instancias de diálogo con las entidades que representan a los profesionales y que existe el compromiso de continuar revisando los valores de las prestaciones.

No obstante, aclararon que cualquier actualización estará sujeta a las posibilidades presupuestarias del Instituto y al avance del proceso de ordenamiento administrativo y financiero que lleva adelante el organismo.

Desde PAMI explicaron que el sistema de médicos de cabecera atraviesa una reorganización iniciada en abril, mediante la cual se avanzó hacia la unificación de las cápitas, una modificación que, según indicaron, responde a un reclamo histórico de los prestadores.

El nuevo esquema busca simplificar los mecanismos de liquidación y brindar mayor previsibilidad a los profesionales. Asimismo, recordaron que, además del monto fijo mensual por afiliado, los médicos continúan percibiendo pagos adicionales por determinadas prestaciones, como las consultas domiciliarias y la atención de pacientes fuera de cápita.

El organismo sostuvo que continuará trabajando para regularizar el funcionamiento del sistema y garantizar la atención de sus afiliados, mientras prosiguen las negociaciones con los representantes del sector.

Qué prestaciones quedarán suspendidas

Durante los cuatro días de paro, los profesionales anunciaron que se suspenderán los turnos programados, las consultas médicas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales.

La medida afectará la atención ordinaria de los afiliados que concurren a los consultorios de médicos de cabecera y odontólogos adheridos a la protesta.

De acuerdo con lo informado por las entidades convocantes, únicamente estarán garantizadas las guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica.

Ante este escenario, recomendaron a los jubilados y pensionados que tengan turnos asignados entre el martes y el viernes comunicarse previamente con sus profesionales habituales para confirmar si la consulta será reprogramada.

También aconsejaron realizar con anticipación las gestiones vinculadas con tratamientos y medicamentos de uso permanente, cuando resulte posible, para evitar inconvenientes durante las jornadas de protesta.

El conflicto se desarrollará mientras continúan las conversaciones entre PAMI y los representantes de los prestadores, sin que hasta el momento se haya informado un acuerdo que permita levantar la medida de fuerza.