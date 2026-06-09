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PAMI: médicos de cabecera y odontólogos inician paro de 72 horas

La medida de fuerza de médicos de cabecera y ogontólogos comenzó el lunes para reclamar una recomposición de haberes que perciben por cada consulta.

9 de junio 2026 · 12:03hs
La medida de fuerza de médicos de cabecera y ogontólogos comenzó el lunes para reclamar una recomposición de haberes que perciben por cada consulta.

La medida de fuerza de médicos de cabecera y ogontólogos comenzó el lunes para reclamar una recomposición de haberes que perciben por cada consulta.
PAMI: médicos de cabecera y odontólogos inician paro de 72 horas

Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI realizarán, desde el lunes, un paro nacional de 72 horas para reclamar una actualización urgente de los valores que cobran por sus consultas profesionales.

La medida de fuerza, sobre la cual aún no se pronunciaron los principales gremios del sector, tiene por objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica y odontológica brindada a los afiliados de PAMI.

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Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, se incluyen como principales planteos la actualización de los aranceles profesionales, al considerar que los valores actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones.

LEER MÁS: Conflicto con PAMI: médicos de cabecera están de paro

Los profesionales, sostienen que una mejora en las condiciones de trabajo resulta fundamental para asegurar un servicio adecuado a jubilados y pensionados de todo el país.

Mientras se desarrolla la medida, los prestadores aguardan una respuesta que permita avanzar en una solución al conflicto.

PAMI médicos Odontólogos paro
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