Pacto de Mayo: sólo dos de los seis ex presidentes argentinos estuvieron presentes

Reunir a los ex presidentes de un país en un mismo espacio por un objetivo común es algo infrecuente en cualquier país, pero que ocurre ante situaciones especiales. Una celebración, una conmemoración patria, una crisis grave o una tragedia nacional suele reunir a los ex mandatarios de un país en un mismo lugar. En Tucumán, para el Pacto de Mayo, sólo estuvieron dos de los seis ex presidentes argentinos.