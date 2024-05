Nicolás Posse renunció y Francos es ahora Jefe de Gabinete

El gobierno nacional informó este lunes por la noche mediante un comunicado oficial que Nicolás Posse no es más el Jefe de Gabinete del presidente Javier Milei y que el hasta ahora ministro del Interior, Guillermo Francos, lo relevará en el puesto.

El parte de prensa nocturno de la Presidencia destaca que el hasta ahora ministro del Interior le dará "mayor volumen político" a la Jefatura de Gabinete y precisa quién será el respectivo reemplazante de Francos: Lisandro Catalán será el Secretario del Interior.

El comunicado elogia el "profesionalismo, experiencia y capacidad política" de Francos y considera que viene de ejercer "exitosamente" el Ministerio. También resalta que todas las fuerzas políticas "reconocen su capacidad de gestión y consenso" y que fue uno de los "artífices" del arribo de Milei a la Casa Rosada.

Nicolás Posse, un paso afuera

La salida de Posse era un secreto a voces. El jueves, el presidente Javier Milei no descartó una posible salida de su jefe de Gabinete, y aseguró que tras el desenlace de la ley Bases habrá una revisión de resultados, que incluirá a todos los ministros.

"Usted cuando gestiona tiene hitos, el primer hito de este gobierno es el desenlace de la ley Bases, marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultados. No solo Posse, sino todos los ministros", enfatizó el Presidente en una entrevista a LN+. "Se revisan todos" los funcionarios, añadió.

La eyección del ahora ex Jefe de Gabinete no esperó al desenlace del derrotero de la ex ley ómnibus en el Congreso, uno de los desafíos políticos más difíciles hasta ahora para el oficialismo, que debió resignar el 60% del contenido original y tampoco puede hasta el momento garantizar su sanción definitiva.