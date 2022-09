Neumonía bilateral por legionella: nuevos casos en Tucumán

"Hoy estamos incluyendo al menos ocho pacientes nuevos, de los cuales uno es paciente, dos son personal de salud y cinco son cuidadores de pacientes que estaban internados", informó esta mañana Medina Ruiz en conferencia de prensa. En ese marco, agregó: "De estos ocho nuevos pacientes hay un paciente que está con comorbilidad severa, con accidente cerebrovascular y neumonía, que es el único paciente que está grave".

Sobre la ampliación del criterio de búsqueda de casos, Medina Ruiz precisó: "Estamos incluyendo cualquier personal de salud, paciente o familiar cuidador que haya estado en el mes de agosto o haya recibido una intervención quirúrgica en agosto en la clínica privada y que tenga algún síntoma compatible".

"Estamos hablando de fiebre, de algún catarro respiratorio, o demás, de distinta gravedad, no necesariamente neumonía bilateral", detalló el titular de la cartera sanitaria tucumana.

Además, explicó que "la noticia es que estamos ante una bacteria que no se tramite de persona a persona".

"En general, esta enfermedad produce una mortalidad del 10 o 20% y es mucho mayor cuando se trata de neumonías", indicó el médico y añadió que "la mayoría de las personas que están graves o fallecieron son mayores, con comorbilidades severas."

HOSPITAL TUCUMÁN NEUMONÍA BILATERAL.jpg

La causa del brote

Respecto a la causa del brote, el médico sostuvo que "la legionella no es una bacteria de fácil hallazgo, se necesita una técnica especial" y adelantó que entre el día de hoy y mañana un equipo de expertos realizará estudios para tener "la certeza en dónde está la bacteria".

"Tenemos que ver cuál es la fuente de contagio, si es el aire acondicionado o el agua", continuó Medina Ruiz e informó que desde el ministerio provincial le solicitaron "al sanatorio que no realice ninguna tarea de mantenimiento ni de higiene para poder preservar el lugar".

También, señaló que el Sanatorio Luz Médica de la capital tucumana donde se dio el nexo epidemiológico de todos los casos permanece cerrado y se comenzó una búsqueda para establecer la responsabilidad o no del establecimiento.

Sobre este punto, agregó que "no hay pacientes que no tengan relación con el sanatorio y con el mes de agosto". "Hoy tenemos un poco más de certeza, esta enfermedad tiene la característica que se autolimita, diferente al Covid, que no sabemos cuándo termina", continuó.

Asimismo, indicó que "ya está instalado un tratamiento específico" y que "todos los pacientes comprometidos están bajo vigilancia estricta".

El ministerio pidió que quienes tengan síntomas compatibles como fiebre, dolor de cuerpo y de cabeza, tos o falta de aire, se comuniquen inmediatamente con el sistema provincial de Salud.

Con este nuevo reporte, se registran nueve pacientes que están en su casa en seguimiento médico ambulatorio; cuatro internados, de los cuales dos están con asistencia respiratoria mecánica en estado grave, y seis fallecidos, agregó Medina Ruiz.

En tanto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, tenía previsto mantener esta mañana una reunión virtual con integrantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, especialistas en la bacteria legionella, que es la causante de los casos de neumonía bilateral en Tucumán.