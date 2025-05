Murió a sus 38 años Luciano Ojeda, el novio de Gladys "La Bomba Tucumana"

Luciano Ojeda, pareja de Gladys “La Bomba Tucumana”, murió este sábado a los 38 años a raíz de un cáncer agresivo que no logró superar, pese a años de tratamientos, cirugías y sesiones de quimioterapia. La noticia fue confirmada por su hermano, Matías Ojeda, y replicada por el periodista Facundo Ventura.

"A los cuatro meses, le volvieron a encontrar un tumor de 8 kilos. Lo operaron tres veces y después vino la quimioterapia", había detallado la cantante conmovida, en una entrevista con Carmen Barbieri.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luciano Arturo Ojeda (@luciano.arturo.ojeda)

La enfermedad avanzó con velocidad. En menos de un año, Luciano pasó por múltiples operaciones y su salud se fue deteriorando. En uno de los momentos más difíciles del tratamiento, Ojeda decidió dejar a Gladys para evitar que ella sufriera acompañándolo en el proceso. “Me dejó porque se iba a morir. Dijo ‘esta chica no se merece nada de lo que estoy viviendo’”, recordó entre lágrimas.

"Estuvimos separados cuatro meses. Yo le imploré que me dejara acompañarlo. Cuando volvió, ya estaba pelado y pesaba 45 kilos. Desde entonces, no me separé más", relató Gladys.

Cáncer agresivo

En mayo de 2024, en uno de los últimos chequeos, detectaron nuevas complicaciones y se encontraba dializándose con un solo riñón. “Está cansado de sufrir, pobrecito. Pero no hay que abandonar”, había dicho entonces.

Hasta sus últimos días, Gladys permaneció a su lado, equilibrando sus giras como cantante con su rol de cuidadora. En redes sociales, numerosos seguidores enviaron condolencias y destacaron la fortaleza con la que la artista enfrentó la situación.