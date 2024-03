Murió Roberto Perdía, ex jefe de Montoneros

Se confirmó que este martes falleció Roberto Perdía, ex jefe de Montoneros, a los 82 años. El ex guerrillero fue recordado por haber sido miembro de la conducción nacional en el tercer lugar de mando del grupo y por haber preparado el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa.

En sus últimos años se mantuvo alejado de la vida pública y dio pocas entrevistas, una de las últimas en 2020 donde describió al despliegue que coordinó como "la acción militar más importante que se hizo en la Argentina por la complejidad que tenía".

Asimismo, el también abogado había sido muy crítico del peronismo en el último tiempo, llegando a opinar que el movimiento peronita "ya no existía" y llegó a apuntar contra el ex presidente, Alberto Fernández, y Cristina Kirchner: "No tienen rumbo", observó en su momento. "Desde los intereses del pueblo, el mejor gobierno fue el de Néstor Kirchner, a quien lo benefició el precio internacional de los commodities primarios", había indicado, “ Yo sé que Néstor participó de organizaciones ligadas a Montoneros, como la JUP, la Juventud Universitaria Peronista de La Plata. Militó allí. Tenía un vínculo estrecho con Montoneros. Su conducción era montonera. Néstor formaba parte de esa práctica, sí, sí. Cristina de un modo más distante”.

El ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29

El ataque, también llamado Operación Primicia, fue un enfrentamiento entre el Ejército Argentino y Montoneros que ocurrió el 5 de octubre de 1975 en la base del RIM 29 de Formosa y resultó uno de los episodios más importantes de la lucha armada en Argentina durante los años setenta, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

La Operación constó de varias fases: el secuestro del Vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas, con 102 pasajeros y seis tripulantes a bardo, el copamiento del Aeropuerto El Púcú de Formosa, el ataque al RIM 29 y la fuga en el Boeing 737-200 y un Cessna 182.

De acuerdo al parte de guerra de Montoneros detalló que sus fuerzas habían causado 40 bajas en el Ejército Argentino y habían tenido 11 bajas propias entre muertos y heridos, afirmando que estos últimos fueron rematados. Los Montoneros que murieron fueron enterrados en fosas comunes del cementerio municipal de Formosa, que posteriormente fueron abiertas por el reclamo de los cuerpos de sus familiares fallecidos.