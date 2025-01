Murió Leo Dan, ícono de la música de los 80

“Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito. El día de hoy, 1 de enero del 2025, invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida. Con mucha paz en el corazón, recordamos y sentimos su profundo amor… por siempre. Entonces Jesús le dijo: ‘Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá'. - Juan 11:25″, escribieron en su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Dan (@leodanoficial)



La carrera de Leo Dan

Nacido en Santiago del Estero, oriundo de la localidad de Atamisqui, Leo Dan se hizo famoso por canciones como “Qué tiene la niña”, “Por un caminito”, “Santiago querido” y “Cómo te extraño mi amor”, entre otras. Su música tuvo una fuerte influencia a lo largo de toda la región.

Su carrera comenzó a principios de los años sesenta, cuando llegó a Buenos Aires con 20 años. Allí creó su apodo artístico, conformado por las tres primeras letras de sus nombres: Leo por Leopoldo y Dan por Dante. El primer tema que lo hizo conocido fue “Celia”, seguido por “Fanny”, “Cómo te extraño mi amor”, “Libre solterito y sin nadie” y “Santiago querido”. Pocos años después su fama llegó al punto tal que tuvo un programa de televisión propio, “Bajo el signo de Leo”, en Canal 9.

Su éxito en la región fue notorio. Tuvo particular influencia en México, donde vivió por diez años. Su impacto en dicho país generó que en 2019 le pusieran una estrella en el Paseo de la Fama de Plaza México, en California, Estados Unidos. Tras su paso por el país, decidió volver a la Argentina.

Embed

Posteo de año nuevo

Este martes por la mañana, en el último día del año, en sus redes sociales había publicado un posteo. “¡Muchas gracias por acompañarme este 2024!! Les deseo a todos un muy feliz Año Nuevo! ¡Los amo!”, señaló. También compartió sus estadísticas en Spotify para el último año, donde tuvo 32 millones de oyentes y 465 millones de reproducciones.

Durante la Navidad, también había compartido un escrito: “Amigos queridos, este 2024 ha sido un año lleno de bendiciones, encuentros y alegrías. Cada momento vivido junto a ustedes es un tesoro que guardo en el corazón. Agradezco profundamente todos los hermosos mensajes que me hacen llegar, me llenan el alma y me dan aliento para continuar. También agradezco a quienes me acompañaron este año en mi gira despedida. ¡Gracias por su cariño y por el apoyo de siempre! ¡Que Dios los bendiga! Les deseo una muy feliz Navidad y un próspero 2025, lleno de amor, paz y esperanza”.

El texto vino acompañado de imágenes de sus últimos shows. El cantante se encontraba en su gira “El adiós de una leyenda”, donde se despedía de los escenarios. Los conciertos los compartía con figuras del género musical como los Románticos Pasteles Verdes, Los Solitarios, Los Apson, King Clave, entre otros. Le esperaban conciertos en Estados Unidos, entre los que se encontraban paradas en Las Vegas y Glendale. Ya había tocado en los estados de Illinois, Nueva York, Florida y Texas y, anteriormente, había pasado por Canadá.

Embed

Último show

Leo fue uno de los principales exponentes del estilo musical de la nueva ola. Durante su carrera recibió una gran cantidad de premios, entre ellos, un Grammy en 2012 por excelencia musical; además tuvo varios discos de oro. El músico había anunciado su retiro de los escenarios en enero de 2024, junto con su gira de despedida. Su muerte llegó en medio de ese adiós.

Hace una semana, en una entrevista con Radio Rivadavia, aseguró que planeaba concretar un último show en la Argentina. “Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero creo que ahora voy a hacer un show en la Argentina. No puedo adelantar mucho porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado. Pero la despedida de octubre pasado no será la última, si Dios así lo quiere”, había dicho.