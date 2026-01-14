Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump.

Javier Milei viajará a finales de mes a Davos, en Suiza, y crecen las expectativas por un posible encuentro con Donald Trump.

El presidente Javier Milei viajará a finales de mes al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza , y crecen las expectativas por un eventual encuentro bilateral con Donald Trump, quien también asistirá al evento.

Aunque desde la Casa Rosada aseguraron que la reunión aún no está confirmada, existirían intenciones de que el libertario se cruce con su par norteamericano. "Hay que ver si Trump quiere" , expresó una fuente oficial.

Expectativa por un encuentro Milei-Trump en Davos

El posible encuentro se daría en medio de las tratativas por el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, que todavía no fue firmado. "Se están terminando de discutir algunos temas", indicó a este medio una alta fuente para referirse al convenio. Sin embargo, desde el entorno libertario aclararon: "No está previsto que se firme ahí".

Si bien el 13 de noviembre Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que confirmó una serie de compromisos en áreas clave (como aranceles, acceso a mercados y propiedad intelectual), la rúbrica del documento aún se hace esperar. Todavía resta conocer el texto final que firmarán ambos mandatarios y el alcance total y las concesiones regulatorias que tendrá el acuerdo.

Milei asistirá por tercer año consecutivo al Foro de Davos. Allí no solo buscará mantener reuniones con distintos líderes internacionales, sino que también tiene la intención de dar un discurso que genere repercusiones.

En ese marco, se espera que el Presidente intensifique su apoyo al capitalismo y a los movimientos de derecha, y que vuelva a criticar a la ideología de izquierda. También hay expectativas por una posible mención al operativo que realizó Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro en Venezuela. En Casa Rosada, desde ese momento, aseguraron que la gestión del libertario "apoya de manera innegociable" las decisiones que Trump tome sobre el país caribeño.

Por último, el mandatario podría reiterar sus cuestionamientos contra el movimiento woke. El año pasado en Davos, Milei calificó a la ideología woke como "un virus mental" y sostuvo que "en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil".