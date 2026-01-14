Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump

Javier Milei viajará a finales de mes a Davos, en Suiza, y crecen las expectativas por un posible encuentro con Donald Trump.

14 de enero 2026 · 06:29hs
Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump.

Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump.

El presidente Javier Milei viajará a finales de mes al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y crecen las expectativas por un eventual encuentro bilateral con Donald Trump, quien también asistirá al evento.

Aunque desde la Casa Rosada aseguraron que la reunión aún no está confirmada, existirían intenciones de que el libertario se cruce con su par norteamericano. "Hay que ver si Trump quiere", expresó una fuente oficial.

Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, a fin ampliar el alcance internacional de su mensaje

Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, a fin ampliar el alcance internacional de su mensaje

Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

LEER MÁS: Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

Expectativa por un encuentro Milei-Trump en Davos

Javier Milei y Donald Trump (2).jpeg

El posible encuentro se daría en medio de las tratativas por el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, que todavía no fue firmado. "Se están terminando de discutir algunos temas", indicó a este medio una alta fuente para referirse al convenio. Sin embargo, desde el entorno libertario aclararon: "No está previsto que se firme ahí".

Si bien el 13 de noviembre Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que confirmó una serie de compromisos en áreas clave (como aranceles, acceso a mercados y propiedad intelectual), la rúbrica del documento aún se hace esperar. Todavía resta conocer el texto final que firmarán ambos mandatarios y el alcance total y las concesiones regulatorias que tendrá el acuerdo.

Milei asistirá por tercer año consecutivo al Foro de Davos. Allí no solo buscará mantener reuniones con distintos líderes internacionales, sino que también tiene la intención de dar un discurso que genere repercusiones.

En ese marco, se espera que el Presidente intensifique su apoyo al capitalismo y a los movimientos de derecha, y que vuelva a criticar a la ideología de izquierda. También hay expectativas por una posible mención al operativo que realizó Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro en Venezuela. En Casa Rosada, desde ese momento, aseguraron que la gestión del libertario "apoya de manera innegociable" las decisiones que Trump tome sobre el país caribeño.

Por último, el mandatario podría reiterar sus cuestionamientos contra el movimiento woke. El año pasado en Davos, Milei calificó a la ideología woke como "un virus mental" y sostuvo que "en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil".

Javier Milei Donald Trump Davos
Noticias relacionadas
Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de las obras en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. 

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

influencer libertaria choco borracha en mar de ajo

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

En dos años de gobierno Javier Milei subejecutó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2024 se devengó el 60,6% y en 2025 apenas el 48,2%

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional de Manejo del Fuego

El Gobierno de Javier Milei desarmó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y despidió a médicos hiperespecializados. Hay 4.000 bebés con esa afección 

El Gobierno redujo el personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Ver comentarios

Lo último

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Ultimo Momento
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Policiales
Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Ovación
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

La provincia
El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

La solidaridad no se toma vacaciones: inician una campaña para poder donar sillas de rueda

La solidaridad no se toma vacaciones: inician una campaña para poder donar sillas de rueda

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable

Dejanos tu comentario