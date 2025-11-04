Milei recibe a los legisladores electos de LLA y los prepara para el debate de reformas

Este martes, el presidente Javier Milei encabezará un encuentro con los legisladores electos por LLA.

El presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada a los diputados y senadores que resultaron electos el pasado 26 de octubre.

Se trata de alrededor de 60 legisladores electos, que serán recibidos por el presidente este martes a partir de las 13, que los arengará para la etapa que se inicia el 10 de diciembre. Será el momento de debatir los proyectos de reformas laboral e impositiva, como así también y muy probablemente el Presupuesto 2026.

Por Entre Ríos, se espera que asistan Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, senadores nacional electos por el frente electoral violeta; y Andrés Laumann, diputado electo.

Evento para libertarios

Será un evento limitado a los libertarios, dado que no están invitados los elegidos que pertenecen al Pro o la UCR. Esto es, no estarán ni los bonaerenses Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, ni los porteños Fernando de Andréis, ni Antonela Giamperi, consignó el sitio Parlamentario.

Tampoco los radicales Pamela Verasay, ni el entrerriano Darío Schneider. Sí estará Diego Santilli, pero no en su rol de diputado electo, sino como ministro del Interior designado.

Con estos legisladores deberá interactuar seguramente mucho Santilli para abogar por las leyes promovidas por el actual oficialismo.