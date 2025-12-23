Uno Entre Rios | El País | Milei

Milei marcó objetivos para 2026 y regaló un libro clave al Gabinete

23 de diciembre 2025
El presidente Javier Milei encabezó este lunes a la noche una cena en la Quinta de Olivos junto a los integrantes de su Gabinete, en un encuentro de cierre de año que también sirvió como preparación para los desafíos que vienen, donde tendrá especial importancia el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado y el debate por la reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Antes del comienzo del encuentro, le regaló a cada uno de los funcionarios una copia del libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block, un economista de la Escuela Austríaca y teórico del anarcocapitalismo.

El jefe de Estado convocó a todos sus ministros a la residencia presidencial para el encuentro que comenzó a las 21 horas. Participaron también su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor no oficial Santiago Caputo.

La reunión tuvo un tono similar a la de finales del 2024. En aquel entonces, los funcionarios nacionales y el Presidente compartieron un asado en el quincho de Olivos.

Presencias

A diferencia de aquel momento, en esta oportunidad estuvieron ausentes nombres de peso como Guillermo Francos, que fue reemplazado por Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Además, se sumaron al encuentro tres nuevos ministros: del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Defensa, Carlos Presti.

También participaron de la cena de esta noche la exministra y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. No estuvo presente la vicepresidenta, Victoria Villarruel, distanciada de la plana mayor del oficialismo desde hace más de un año. En esta ocasión realizó un balance de la primera mitad de su mandato y se envió un mensaje al Gabinete sobre los objetivos para la segunda etapa, a días de la Navidad y de Fin de Año.

