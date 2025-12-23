La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

El Poder Judicial informó que en 2025 se realizaron 110 subastas electrónicas exitosas que recaudaron más de 2.500 millones de pesos.

El Poder Judicial de Entre Ríos informó que durante 2025 se efectuaron 110 subastas electrónicas y se recaudaron más de 2.500 millones de pesos, en tanto que para los primeros meses de 2026 hay 17 remates decretados y cargados. Se agregó que el sistema cuenta con 17.120 postores registrados y en condiciones de ofertar o pujar, con un incremento sostenido en el tiempo.

"Al 22 de diciembre pasado se realizaron exitosamente 110 subastas, computándose como unidad aquellos remates masivos de lotes de bienes muebles, lo que permitió recaudar 2.507.160.959,39 de pesos. Esa cifra no incluyó los honorarios de los y las martilleros y martilleras intervinientes, ni comisiones por servicio del portal", se detalló en un comunicado.

Se explicó que dentro del plazo conferido, se encuentran pendientes de pago seis remates, mientras que uno más está en curso, con fecha de finalización estipulada para el 30 de diciembre próximo.

Asimismo, se indicó que "durante el año fueron suspendidas 42 subastas, en la mayoría de los casos por acuerdo de partes o por defectos en publicaciones y/o notificaciones de parte". "También fracasaron 18 procedimientos: 10 por falta de ofertas, quedando los bienes desiertos, y los 8 restantes debido a postores remisos, por lo que se instó, a través de los organismos intervinientes, la aplicación de las sanciones previstas de conformidad con el artículo 26º del Reglamento y normas procesales aplicables al caso", se añadió.

subastas electrónicas poder judicial.jpg Imagen de archivo.

En ese sentido, desde la Justicia se precisó que estadísticamente se mantiene la tendencia de los remisos, representando menos del 5 por ciento del total de remates decretados desde la entrada en vigencia de este nuevo sistema.

Subastas en 2026

En tanto, para los meses de febrero, marzo y abril de 2026 ya se encuentran decretadas y cargadas 17 nuevas subastas, estimándose un volumen de trabajo similar al del año en curso.

Según el registro oficial, al 22 de diciembre pasado se computan 17.220 usuarios o postores de todo el país, entre personas físicas (16.943) y jurídicas (277), en condiciones de ofertar o pujar en relación a los diversos bienes en remate.

"Dado que a diario se reciben numerosas solicitudes de inscripción -no habiendo mermado esa tendencia desde la implementación del sistema-, esta cifra de postores tiende a aumentar en forma permanente, viabilizando el desarrollo de las subastas con una importante participación de interesados", se concluyó desde los Tribunales.