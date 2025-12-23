Uno Entre Rios | La Provincia | Justicia

La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

El Poder Judicial informó que en 2025 se realizaron 110 subastas electrónicas exitosas que recaudaron más de 2.500 millones de pesos.

23 de diciembre 2025 · 08:38hs
La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

El Poder Judicial de Entre Ríos informó que durante 2025 se efectuaron 110 subastas electrónicas y se recaudaron más de 2.500 millones de pesos, en tanto que para los primeros meses de 2026 hay 17 remates decretados y cargados. Se agregó que el sistema cuenta con 17.120 postores registrados y en condiciones de ofertar o pujar, con un incremento sostenido en el tiempo.

"Al 22 de diciembre pasado se realizaron exitosamente 110 subastas, computándose como unidad aquellos remates masivos de lotes de bienes muebles, lo que permitió recaudar 2.507.160.959,39 de pesos. Esa cifra no incluyó los honorarios de los y las martilleros y martilleras intervinientes, ni comisiones por servicio del portal", se detalló en un comunicado.

El Tribunal Oral 2 consideró el pedido de Cristina Fernández  es “equiparable al patio para los presos comunes”

Cristina Fernández: la Justicia la autorizó a salir a la terraza de San José 1111

El pedido de Justicia será el viernes 19 a las 9,30, al cumplirse dos meses del crimen de Jazmín González ocurrido durante un incidente en Bajada Grande.

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Se explicó que dentro del plazo conferido, se encuentran pendientes de pago seis remates, mientras que uno más está en curso, con fecha de finalización estipulada para el 30 de diciembre próximo.

Asimismo, se indicó que "durante el año fueron suspendidas 42 subastas, en la mayoría de los casos por acuerdo de partes o por defectos en publicaciones y/o notificaciones de parte". "También fracasaron 18 procedimientos: 10 por falta de ofertas, quedando los bienes desiertos, y los 8 restantes debido a postores remisos, por lo que se instó, a través de los organismos intervinientes, la aplicación de las sanciones previstas de conformidad con el artículo 26º del Reglamento y normas procesales aplicables al caso", se añadió.

subastas electrónicas poder judicial.jpg
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

LEER MÁS: Más de mil personas participan de las subastas electrónicas

En ese sentido, desde la Justicia se precisó que estadísticamente se mantiene la tendencia de los remisos, representando menos del 5 por ciento del total de remates decretados desde la entrada en vigencia de este nuevo sistema.

Subastas en 2026

En tanto, para los meses de febrero, marzo y abril de 2026 ya se encuentran decretadas y cargadas 17 nuevas subastas, estimándose un volumen de trabajo similar al del año en curso.

Según el registro oficial, al 22 de diciembre pasado se computan 17.220 usuarios o postores de todo el país, entre personas físicas (16.943) y jurídicas (277), en condiciones de ofertar o pujar en relación a los diversos bienes en remate.

"Dado que a diario se reciben numerosas solicitudes de inscripción -no habiendo mermado esa tendencia desde la implementación del sistema-, esta cifra de postores tiende a aumentar en forma permanente, viabilizando el desarrollo de las subastas con una importante participación de interesados", se concluyó desde los Tribunales.

Justicia Subastas Poder Judicial
Noticias relacionadas
Nuevo fallo hizo lugar a un amparo contra la OSER y la obliga a pagar una internación geriátrica y las costas del proceso

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal.

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Hay expectativas por la presencia de Topa y Pim Pau, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui, Luck Ra y Dj Alan Gómez y en la Fiesta de la Playa y el Río 2026

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

acusan de traidora a la senadora gladys dominguez y piden su expulsion del pj

Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Ultimo Momento
Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Los Totora despiden el año en Santa Fe con un show al atardecer

Los Totora despiden el año en Santa Fe con un show al atardecer

Policiales
Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Ovación
Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

La provincia
Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Dejanos tu comentario