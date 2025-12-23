Uno Entre Rios | La Provincia | Susana Medina

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Susana Medina defendió sus viajes y su desempeño y, con el respaldo mayoritario de la Comisión, quedó encaminado el archivo de las denuncias en su contra.

23 de diciembre 2025 · 07:16hs
La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, declaró este lunes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en una audiencia que duró menos de una hora. Durante su exposición inicial y las pocas preguntas que le formularon algunos legisladores, abordó las tres denuncias en su contra por presuntas irregularidades, principalmente vinculadas a viajes al exterior, supuestas demoras en causas judiciales y el cumplimiento de sus funciones.

Medina defendió enfáticamente sus ausencias del país, asegurando que nunca se interrumpió el servicio de justicia y que no hubo abandono de funciones ni incumplimiento de deberes. Explicó que el STJ cuenta con mecanismos como la firma remota y plazos comunes para resolver causas, por lo que la ausencia física de un vocal no afecta el funcionamiento del tribunal. Insistió en que no registra morosidad en su vocalía y que cualquier demora responde a problemas estructurales del sistema judicial, no a conductas individuales.

Ante preguntas de la presidenta de la Comisión, Gabriela Lena, Medina profundizó sobre la carga de trabajo del STJ y sostuvo que sus viajes respondieron, en gran medida, a actividades de capacitación y representación institucional. Mencionó convenios internacionales y cursos vinculados a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que estas actividades fortalecen la calidad democrática y el servicio de justicia. Reconoció que existen demoras en algunos casos complejos, pero las atribuyó a la diversidad y complejidad de las causas.

Viajes pagados por Eurnekián

El momento más tenso se produjo cuando el diputado de La Libertad Avanza, Roque Fleitas, la interrogó sobre viajes en aviones privados de lujo. Medina admitió que esos vuelos no fueron pagados por ella, sino que fueron invitaciones del empresario Eduardo Eurnekián, de 93 años, a quien describió como un amigo cercano de la familia, “casi como un padre”. Negó cualquier conflicto de intereses y afirmó que Eurnekián no tiene causas ni intereses en la provincia, además de cuestionar la cobertura mediática del tema.

Tras la audiencia, durante la deliberación posterior, varios diputados adelantaron que no acompañarán una acusación contra Medina. Legisladores como Fabián Rogel y el propio Fleitas expresaron su apoyo, mientras que la presidenta de la Comisión informó que incluso los informes pendientes, como el del Tribunal de Cuentas, no comprometen a la magistrada. Desde la oposición, Andrea Zoff señaló que debatirán la postura en bloque y negó dejarse influir por "presiones mediáticas", en una jornada que dejó en claro que el juicio político difícilmente prospere.

