Uno Entre Rios | El País | $LIBRA

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

Hayden Mark Davis, el empresario estadounidense impulsor de $LIBRA, que resultó una criptoestafa, tenía un acuerdo de confidencialidad con Javier Milei

22 de diciembre 2025 · 13:01hs
$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

El escándalo de la denominada criptoestafa $LIBRA sigue proyectando sombras sobre Javier Milei. Hayden Mark Davis, el empresario estadounidense impulsor de la memecoin que dejó cientos de damnificados, tenía un acuerdo confidencial con el presidente de Argentina Javier Milei quien promocionó la cripto en sus redes sociales.

Según reveló el periodista Mariano Vidal en Clarín, era un trabajo ad honorem de asesoramiento a la Argentina. El Presidente insiste con que “no hubo estafa”.

Un informe advierte recortes históricos en financiamiento educativo y caída de becas en el El Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

christian petersen: guias de montana dieron su version sobre el episodio

Christian Petersen: guías de montaña dieron su versión sobre el episodio

A fines de enero pasado, Davis visitó Casa Rosada acompañado de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos lobistas que hicieron de nexo entre el empresario cripto de 28 años y la Argentina, detalla Vidal en su publicación y asegura que allí se firmó el acuerdo confidencial con el jefe de Estado.

Según el registro de audiencias oficial, el objetivo del encuentro fue “analizar las tecnologías descentralizadas y blockchain”. Clarín afirma haber tenido acceso al documento que “lleva la firma tanto de Davis como de Milei”.

milei imputado.jpg
El creador de $LIBRA, Hayden Davis, durante una de sus visitas a Javier Milei.

El creador de $LIBRA, Hayden Davis, durante una de sus visitas a Javier Milei.

El acuerdo de Javier Milei con Davis

Siempre según la publicación de Clarín, durante la visita de enero el Presidente y David firmaron el acuerdo que lo ligó como asesor del Gobierno argentino.

“El texto, de apenas dos carillas, aparece fechado 29 de enero, en primera persona y sin membrete oficial. Detalla los puntos a los cuales se compromete el empresario norteamericano, incluyendo asesoramiento ‘ad honorem’ en materia de blockchain e inteligencia artificial”, revela la publicación y transcribe parte del texto: “Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento”, afirma el texto, redactado desde el punto de vista de Davis a pesar de no manejar el idioma.

LEER MÁS: Javier Milei disolvió la unidad creada para autoinvestigarse en la estafa $LIBRA

El documento especifica los compromisos que tomó el asesor

  • Automatización mediante contratos inteligentes: aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.
  • Digitalización de documentos públicos: registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.
  • Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.
  • Educación y capacitación: creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Según Vidal, el contrato agrega que “Davis ‘renuncia expresamente’ a cualquier tipo de contraprestación y se enmarca en los términos del Artículo 969 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los contratos formales entre partes”.

LEER MÁS: $LIBRA: detectan archivos borrados de dispositivos de Mauricio Novelli

En uno de los últimos párrafos, señala que entre las partes se debe mantener una confidencialidad en todo momento. “Me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”, firma el empresario, según redactó el periodista.

Javier Milei Criptomonedas Hayden Mark Davis LIBRA New York Times.jpg

Javier Milei insiste que "no hubo estafas”

Al ser consultado durante una entrevista televisiva este domingo, Milei insistió con que alrededor de la cripto $LIBRA “no hubo estafas” y afirmó que “en los Estados Unidos le acaban de liberar todos los bienes a Davis”. “O sea, que no hubo estafa”, enfatizó el jefe de Estado en declaraciones a LN+.

Señaló que antes de impulsar la cripto en febrero pasado estaba convencido de que estaba haciendo las cosas bien, pero que luego, a la luz de los hechos, se arrepintió.

“Era un mercado particular, los que entraban, sabían, no hubo estafa, porque la gente entró voluntariamente. En Estados Unidos, no hay estafa, le liberaron los fondos”, dijo Milei sobre Davis, quien se sacó con él una foto en Casa Rosada aquel 30 de enero, dos semanas antes de que estallara el escándalo.

$LIBRA Javier Milei Hayden Mark Davis
Noticias relacionadas
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

El solsticio de verano el día más largo del año, dando inicio a una temporada que promete temperaturas superiores al promedio en Argentina.

Solsticio de verano inicia hoy: detalles del fenómeno astronómico

Un reto viral entre menores de edad circula en redes sociales y pone en riesgo sus vidas. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario lanzó una advertencia. La sobredosis puede causar daño hepático irreversible.

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesionales de la salud

La expresidenta Cristina Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue operada y evoluciona sin complicaciones postoperatorias

Cristina Fernández evoluciona de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada

Ver comentarios

Lo último

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Ultimo Momento
Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

Franco Mastantuono, entre los 10 mejores futbolistas Sub 20

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

$LIBRA: Javier Milei tenía un acuerdo confidencial con Hayden Davis

Rompiendo Espejos presenta su primer show del año en Tribus

Rompiendo Espejos presenta su primer show del año en Tribus

Policiales
Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Incendio en una vivienda de Paraná dejó varias personas afectadas por humo

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Luego de la revuelta y la fuga, funcionarios judiciales visitaron la Unidad Penal de Paraná

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Rescataron a un hombre que intentó quitarse la vida en el río Gualeguaychú

Ovación
¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

¿Se repite el cruce? Los Pumas podrían enfrentar otra vez a los Lions

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

La Unión de Colón cerró el año con una victoria

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

Las zonas habilitadas para deportes náuticos

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

La provincia
Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Paraná lanzó su agenda de verano con actividades gratuitas en toda la ciudad

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Victoria abrió su temporada de verano y playas, y presentó Operativo Verano Seguro

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

Abrieron las inscripciones al Certamen Premate 2026 rumbo a la Fiesta Nacional del Mate

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

La semana continúa inestable y calurosa, y este lunes persiste el alerta amarillo por tormentas  

Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

Colón repudió el acuerdo entre Uruguay y la firma HIF por planta de hidrógeno verde

Dejanos tu comentario