Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

El Consejo Justicialista de Feliciano pidió evaluar la expulsión de la senadora Gladys Domínguez por traicionar los principios del partido y favorecer medidas de Frigerio.

El Consejo Departamental Justicialista de San José de Feliciano presentó formalmente un pedido ante las autoridades provinciales del partido para evaluar la posible expulsión de la senadora Gladys Domínguez. La solicitud se fundamenta en lo que consideran un comportamiento que traiciona los principios del movimiento, al actuar como “engranaje del ajuste” del gobernador Rogelio Frigerio y poner en riesgo la confianza de los votantes. Entre las acusaciones se destacan nepotismo, persecución a militantes y la adopción de decisiones legislativas contrarias a los intereses de los trabajadores y de la salud pública.

La nota comienza diciendo que hay “numerosos pedidos de miembros, militantes y dirigentes que manifiestan profunda indignación y absoluto repudio al comportamiento político de la senadora Gladys Domínguez”.

Luego se asegura que “su accionar representa una traición abierta a la doctrina de nuestro movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”-

“La gravedad de sus decisiones legislativas no admite grises: la senadora Domínguez se ha convertido en el engranaje necesario para garantizar la impunidad del oficialismo. Con su apoyo incondicional, permite que el gobernador Frigerio ejecute medidas de ajuste que empobrecen a los entrerrianos”.

En este marco, en la nota se afirma que “el peronismo que la llevó a su banca no promovió a una representante para ser cómplice de un modelo libertario, sino para ser una oposición firme, constructiva y leal a las demandas del pueblo”.

Luego se denuncia que “ha nombrado a toda su familia como asesores y ha abandonado a los trabajadores y militantes. Incluso, en Feliciano, durante las elecciones, accionó en contra de fiscales de nuestro propio partido, pidiendo su desalojo de las escuelas”.

Y agrega: “Mientras la columna vertebral de nuestro movimiento padece la compleja situación en materia de salud, la senadora garantiza el perjuicio votando contra quienes debió defender. Si bien era necesaria una revisión del sistema del Iosper, el solo hecho de apoyar un cambio total daña de manera irreparable la cobertura sanitaria, situación que se ha agravado con nombramientos en la seccional local que solo han burocratizado y frenado aún más los trámites de los afiliados”.

La nota completa elevada al PJ provincial