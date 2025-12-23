Uno Entre Rios | La Provincia | Gladys Domínguez

Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

El Consejo Justicialista de Feliciano pidió evaluar la expulsión de la senadora Gladys Domínguez por traicionar los principios del partido y favorecer medidas de Frigerio.

23 de diciembre 2025 · 10:41hs
Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

El Consejo Departamental Justicialista de San José de Feliciano presentó formalmente un pedido ante las autoridades provinciales del partido para evaluar la posible expulsión de la senadora Gladys Domínguez. La solicitud se fundamenta en lo que consideran un comportamiento que traiciona los principios del movimiento, al actuar como “engranaje del ajuste” del gobernador Rogelio Frigerio y poner en riesgo la confianza de los votantes. Entre las acusaciones se destacan nepotismo, persecución a militantes y la adopción de decisiones legislativas contrarias a los intereses de los trabajadores y de la salud pública.

La nota comienza diciendo que hay “numerosos pedidos de miembros, militantes y dirigentes que manifiestan profunda indignación y absoluto repudio al comportamiento político de la senadora Gladys Domínguez”.

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal.

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Hay expectativas por la presencia de Topa y Pim Pau, Las Pelotas, Damas Gratis, La Joaqui, Luck Ra y Dj Alan Gómez y en la Fiesta de la Playa y el Río 2026

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Luego se asegura que “su accionar representa una traición abierta a la doctrina de nuestro movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”-

“La gravedad de sus decisiones legislativas no admite grises: la senadora Domínguez se ha convertido en el engranaje necesario para garantizar la impunidad del oficialismo. Con su apoyo incondicional, permite que el gobernador Frigerio ejecute medidas de ajuste que empobrecen a los entrerrianos”.

En este marco, en la nota se afirma que “el peronismo que la llevó a su banca no promovió a una representante para ser cómplice de un modelo libertario, sino para ser una oposición firme, constructiva y leal a las demandas del pueblo”.

LEER MÁS: El PJ exige que Gladys Domínguez renuncie y entregue su banca

Luego se denuncia que “ha nombrado a toda su familia como asesores y ha abandonado a los trabajadores y militantes. Incluso, en Feliciano, durante las elecciones, accionó en contra de fiscales de nuestro propio partido, pidiendo su desalojo de las escuelas”.

Y agrega: “Mientras la columna vertebral de nuestro movimiento padece la compleja situación en materia de salud, la senadora garantiza el perjuicio votando contra quienes debió defender. Si bien era necesaria una revisión del sistema del Iosper, el solo hecho de apoyar un cambio total daña de manera irreparable la cobertura sanitaria, situación que se ha agravado con nombramientos en la seccional local que solo han burocratizado y frenado aún más los trámites de los afiliados”.

La nota completa elevada al PJ provincial

Gladys Domínguez senadora PJ
Noticias relacionadas
la justicia entrerriana recaudo mas de $2.500 millones con las subastas electronicas en 2025

La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

La jueza del STJ Susana Medina enfrenta tres pedidos de juicio político. Foto de archivo.

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

diputados vota la prorroga de la ley de emergencia en obra publica en entre rios

Diputados vota la prórroga de la Ley de emergencia en obra pública en Entre Ríos

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio.

La UNER forma profesionales comprometidos con el territorio

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Ultimo Momento
Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Los Totora despiden el año en Santa Fe con un show al atardecer

Los Totora despiden el año en Santa Fe con un show al atardecer

Policiales
Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Colón: hay dos detenidos

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Robo navideño: detenidos en Santa Elena con cordero y hamburguesas

Ovación
Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

Bicicross: los Fuentes se midieron con los mejores en Medellín

La provincia
Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Santa Fe avanza contra las palomas y Paraná aplica un control no letal

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Fiesta de la Playa y el Río 2026: este martes comienza la venta de entradas anticipadas

Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

La Justicia entrerriana recaudó más de $2.500 millones con las subastas electrónicas en 2025

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

La vocal Susana Medina se defendió y hay clima a su favor en la Comisión de Juicio Político

Dejanos tu comentario